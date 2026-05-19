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目前亞歐線貨櫃船100%繞行好望角　美伊戰爭結束紅海就有望復航

▲馬士基航運 。（圖／港務公司提供）　

▲目前亞歐線貨櫃船100%處於繞行好望角狀態。(圖／港務公司提供)

記者張佩芬／綜合報導

歐洲幾家貨櫃船公司今年年初都有部分船隻恢復航行紅海，但在美伊開戰前夕，各家公司就已決定恢復繞行好望角，目前貨櫃船公司已經100%做繞行，近期胡塞武裝在紅海海域的導彈與無人機襲擊再現，估計繞行加高漲的油價，船公司營運成本約提高五成，不過業界大老認為，一旦美伊達成和平協議，紅海就有望復航。

今年2月下中東情勢緊張，馬士基、地中海航運、達飛與赫伯羅德都宣布暫停紅海直航，全面繞行非洲好望角，航程拉長加上油價高漲，對亞歐供應鏈造成了強大衝擊。

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以上海-鹿特丹航線為例，原本通過蘇伊士運河僅需28至30天的航程，如今被迫延長至35至38天，增加了7到10天，也就是增加25%以上航程，油價部分在美伊戰爭爆發前新加坡船用低硫油每噸是505美元，最高曾經達1200元，今　
(19)日是882美元，平均漲幅約在八成上下。

去年下半年船公司估算歐洲線成本價約每大箱(40呎櫃)約在1500-1700美元之間(當時多數船隻已經繞航)，成本低於美東線，主要是因為歐洲線用的多數是2萬箱的大船，單位成本有壓低，但美伊戰爭爆發後油價高漲，成本價又再拉高。

有船公司高階用ChatGpt分析，遠東-歐洲(上海／寧波到鹿特丹、漢堡、安特衛普)貨櫃航線，如果持續繞行好望角，而不是走蘇伊士運河，班輪公司的「損益平衡運價(breakeven rate)」大致可估如下：北歐線每大箱2200-3000美元，地中海線約3000-3800美元。

若北歐線跌破2500美元左右，多數船公司開始接近現金成本，若跌到2000美元以下，很多航次會虧損，尤其沒有長約貨量支撐的船公司。這也是今年首季為何已經有船公司出現虧損的原因之一。

本周歐洲線運價已經拉高到2700-3100美元之間，但也有傳出2500-2600美元的特惠價，運價能否確實守在成本線之上還需要觀察一段時間。

外籍船公司退休高階指出，如果美伊達成和平協議，伊朗支持的胡塞停止在紅海襲擊商船，荷莫茲海峽與紅海都會復航，而復航對船公司來說不是利多，免繞航以及困在波斯灣的船隻釋放出來，增加的運力對市場運價可能衝擊很大，至於驟增的運力是否造成港口擁擠，會讓港口塞多久，又是另一個議題了。

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關鍵字： 亞歐線貨櫃船繞行好望角美伊戰爭結束紅海復航

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