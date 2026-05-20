船班滿到6月初　歐美線本周漲價成功、美線6/1再漲還擬收旺季附加費

▲船班滿到6月初，歐美線本周漲價成功。（圖／取自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場本周歐美線漲價成功，超大型與大型攬貨公司指出，美西線船班都已滿，美東線雖未滿也跟著運價漲足，船公司準備6月1日以油料附加費等名義，每大箱(40呎櫃)再調升400-600美元，已有船公司預告6月間準備收旺季附加費，約850-900美元。由於未來五周歐美線減班率已自前五周的9%降為4%，能否再成功漲價就看貨量實際增幅。

本周美西線運價約自本月初的2600美元漲到3300-3400美元，美東自3600美元漲到4500-4600美元；歐洲線則自本月初2100-2300美元的低檔運價，調升至2800到3100美元，地中海線則自3880美元調升至4450美元，漲幅都很大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

德魯里的最新統計線顯示，未來五周，第21周(5月18日至24日)至第25周(6月15日至21日)預計有30班空班，總共698班預定出發，取消率為4%，仍有96%的班次預計照常出航。減班主要集中在橫越太平洋東向航線53%，其次是亞洲-歐洲/地中海30%，跨大西洋航線17%。

由於之前的五周減班率高達9%，約有66班空班，這次減班少掉一半多，顯示船公司相當看好貨量回升；歐洲籍船公司台灣高階指出，大陸市場明顯好轉，很多船班都已滿到6月初，市場情況優於預期。

攬貨業者指出，有些船公司船班甚至已經滿到6月中，如果市場整理貨量增幅夠大，就有可能支撐6月初的新一波漲價，一切都看供需。