快訊／台積電漲5元至2210　台股上漲逾160點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股19日跌多漲少，台股今（20日）以上漲28.6點、40204.16點開出，漲勢擴大，指數上漲逾160點，指數重回40300點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2205元，後走高，上漲5元至2210元；鴻海（2317）上漲1.5元至246.5元；聯發科（2454）上漲40元至3195元；廣達（2382）下跌1.5元來到288.5元；長榮（2603）上漲13元至210元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌322.24點或0.65％，收在49363.88點；標準普爾500指數下跌49.44點或0.67％，收7353.61點；那斯達克指數下跌220.02點或0.84％，收在25870.71點；費城半導體指數上漲2.98點或0.03％，收11305.5點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49363.88
|▼322.24
|▼0.65%
|S&P500
|7353.61
|▼49.44
|▼0.67%
|NASDAQ
|25870.71
|▼220.02
|▼0.84%
|費城半導體指數
|11305.5
|▲2.98
|▲0.03%
資料來源：證交所
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