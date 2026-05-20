快訊／台積電漲5元至2210　台股上漲逾160點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股19日跌多漲少，台股今（20日）以上漲28.6點、40204.16點開出，漲勢擴大，指數上漲逾160點，指數重回40300點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2205元，後走高，上漲5元至2210元；鴻海（2317）上漲1.5元至246.5元；聯發科（2454）上漲40元至3195元；廣達（2382）下跌1.5元來到288.5元；長榮（2603）上漲13元至210元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌322.24點或0.65％，收在49363.88點；標準普爾500指數下跌49.44點或0.67％，收7353.61點；那斯達克指數下跌220.02點或0.84％，收在25870.71點；費城半導體指數上漲2.98點或0.03％，收11305.5點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49363.88 ▼322.24 ▼0.65% S&P500 7353.61 ▼49.44 ▼0.67% NASDAQ 25870.71 ▼220.02 ▼0.84% 費城半導體指數 11305.5 ▲2.98 ▲0.03%

資料來源：證交所