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全民瘋投資　國泰金調查：股市樂觀、風險偏好指數創歷史新高

▲▼國泰金,國泰,國泰世華。（圖／國泰提供）

▲國泰金調查，股市樂觀、風險偏好指數創歷史新高。（圖／國泰提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊戰爭停戰並進入談判，帶動市場樂觀情緒，國際股市上漲，且AI發展持續帶動台股獲利上修，4月台股大漲逾過7千點，市場氣氛樂觀，國泰金5月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數升至45.5，風險偏好指數升至34.4，同創歷史新高。

台股牛氣沖天，牽動民眾參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的意願，國泰金調查，上市櫃企業多數將集中於第二季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息，本次調查結果顯示，合計今年有48%民眾有意願參與除權息，高於去年的37%，其中15%民眾意願非常高，33%的民眾則意願相當高，而7%的民眾則完全沒意願。

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每年5月報稅季來臨，調查顯示，有63%民眾在報稅季前出脫股票/基金的可能性不高或回答完全不可能(與去年相同)，有約20%民眾可能會在報稅季前出脫股票/基金(略高於去年的15%)。

國發會最新公布的3月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標微幅下滑，同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長，受到美伊戰爭停戰並進入談判影響，5月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至12，展望樂觀指數上升至7.4，大額消費意願指數升至13.1，耐久財消費意願指數升至-6.7。

主計總處於今（2026）年2月13日預估台灣2026年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率1.68%，5月調查結果顯示，民眾對於今年經濟成長率的平均預期值為6.79%，有51%的民眾認為，今年經濟成長率會高於7%；而民眾對於今年平均通膨預期值為2.25%，且有58%的民眾認為，今年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

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關鍵字： 台股景氣除權息經濟成長通膨預期美伊停戰

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