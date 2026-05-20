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東森國際每股配發1.2元股利　AI、OMO與林口總部推進集團成長動能

▲股東會上左起蔡芸芸協理、黃欣婷會計師、周惠英總經理、廖尚文董事長、李坤璋獨董、劉煌基律師。（圖／記者張佩芬攝）

▲股東會上左起蔡芸芸協理、黃欣婷會計師、周惠英總經理、廖尚文董事長、李坤璋獨董、劉煌基律師。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

東森國際(2614)今(20)日召開115年股東常會，會中承認114年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案與盈餘轉增資發行新股案，決議配發現金股利每股0.4元及股票股利每股0.8元，合計每股股利1.2元，並完成第十九屆董事全面改選，持續強化公司治理與長期營運基礎。

東森國際114年度合併營收達54.73億元，稅前淨利6.48億元，年增53.0%；歸屬母公司業主淨利6.53億元，年增75.6%；每股盈餘(EPS)1.99元，較113年度1.14元成長74.6%。公司表示，獲利成長主要受惠於集團多角化布局、AI應用深化、OMO整合效益及轉投資事業表現提升。

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倉儲事業方面，114年度穀物營運量達612.3萬公噸，營收14.12億元。東森國際表示，面對全球供應鏈重組、國際穀物價格波動及貨櫃穀物競爭等挑戰，公司將持續推動設備汰舊換新、自動化升級及AI智慧化管理，提升穀倉作業效率、安全管理及節能減碳效益，穩健強化核心競爭力，而自2027年起全面禁止廚餘養豬以及推動非疫區豬肉出口等政策方向，皆有利於提高未來穀物進口量及東森國際倉儲營運量。

媒體事業方面，《ETtoday》114年度營收達19.08億元，其中廣告收入17.82億元。根據英國《牛津數位新聞報告》，ETtoday已連續八年成為台灣民眾最常使用且最受信賴的數位新聞品牌。未來將持續深化AI應用、影音布局與跨平台整合行銷，並結合交通媒體與會員經營，擴大自有流量與多元商業模式效益。

零售事業方面，東森寵物雲持續深化寵物生態圈布局，截至114年底全台門市已達115家，全年營收達21.45億元。慈愛動物醫院達18家，在與寵物店資源整合策略下，已開始由虧轉盈。東森寵物雲將持續透過AI數據分析、OMO會員整合、自營商品開發及醫療生態圈深化，提升顧客黏著度與品牌價值，並結合集團媒體與會員資源，強化跨平台導流與通路綜效。

轉投資事業方面，東森購物114年度營收為159.3億元，雖較去年同期183.8億元減少13%；惟受惠於商品結構優化、成本控管及營運效率提升，營業利益仍達19億元，較113年17.8億元成長2.2%；稅後淨利13.1億元，亦較113年12.6億元成長4.0%。未來將持續優化商品結構及會員經營，並結合線上線下通路資源，強化自營商品、短影音與分眾行銷布局，持續提升營運效率與消費體驗。東森自然美114年兩岸加盟店數突破2,100家，營收達5.8億元港幣，較113年成長52.3%，稅後淨利1,058萬元港幣，為自疫情以來首度轉虧為盈，未來仍將在大陸擴大內需的政策推動之下，加速拓展加盟業務及創造更大營收與獲利。

東森國際於日前(5/12)召開董事會，通過民國115年第1季合併財務報告。115年第1季合併營收為12.39億元，稅後淨利達0.84億元，較去年同期0.66億元成長27.3%；歸屬母公司業主淨利0.98億元，較去年同期0.85億元成長15.3%；每股盈餘(EPS)0.30元，亦較去年同期0.26元成長15.4%。

此外，董事會決議辦理現金增資發行普通股1億2,500股，預計募集資金總額20億元，將用於償還銀行借款、充實營運資金及優化財務結構，以提升資金運用彈性與整體財務穩健度。實際發行條件將依法令規定及市場狀況調整，並授權董事長與主辦承銷商共同議定。

在持續深化核心事業布局之際，東森國際轉投資興建之東森集團全球營運總部「恩典大樓(Grace Tower)」位於林口核心區、鄰近機場捷運A9林口站及國道1號林口交流道，具備串聯台北市區、桃園國際機場及桃園生活圈之交通優勢。該案規劃導入AI智慧辦公、共享工作空間、攝影棚、會議與展演中心等多元功能。結合晶華酒店晶英薈旅、高端商辦與媒體娛樂資源，打造兼具國際門戶、城市地標與高端生活體驗的複合式媒體園區。

其中，A棟「恩典大樓」預計於115年第4季完工啟用；B棟「多功能展演廳」預計於116年5月底取得使用執照，並規劃於116年第4季開幕營運，未來將成為集團整合營運、品牌升級、AI應用及資產活化的重要基地。

在ESG方面，東森國際持續推動能源管理、節能減碳及員工健康促進，透過EMS電力監控系統、智慧電錶、無人機巡檢及設備汰舊換新等措施，提升能源效率與作業安全。公司114年榮獲衛福部國民健康署「職場健康促進自主評核合格證書」，並連續五年獲頒「幸福企業金獎」，持續深化企業永續治理與友善職場文化。興建中的東森全球營運總部「恩典大樓（Grace Tower）」已規劃取得綠建築及智慧建築認證，展現東森集團對智慧化與永續發展之長期承諾。

展望115年，東森國際表示，將持續深化AI數據應用與OMO經營模式，整合集團媒體、會員與零售資源，強化跨平台流量整合與商業變現能力；同時配合林口全球營運總部啟用，穩步推進媒體、寵物、新零售及倉儲等核心事業發展，持續提升集團長期營運韌性與成長動能。

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關鍵字： 東森國際1.2元股利AIOMO林口總部成長動能

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