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輝達財報明早揭曉　選擇權市場估股價迎來3500億美元巨大波動

▲▼NVIDIA輝達台灣分公司位在北市內湖。（圖／路透）

▲NVIDIA輝達預計台北時間明早清晨公布獲利、示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

輝達（NVIDIA）當地時間19日美股盤後（台灣時間20日清晨）將公布第一季財報，市場估計選擇權市場預期其市值將出現高達3550億美元的巨大波動，這代表市場仍然看好這家人工智慧（AI）巨頭，同時又希望保住已獲得的收益。

輝達在19日美股以下跌1.71美元或0.77%、220.610美元作收，此前在5月14日盤中創下236.54美元新高價。

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《BNN Bloomberg》報導，從選擇權部位暗示，輝達公佈業績的第2天（美股當地時間20日），其股價可能會有約 6.5% 的波動，這將導致市值波動約 3500 億美元，超過標普 500 指數成分股中約 90% 的個股市值。

報導稱，雖然這高於輝達 2 月財報發布前預期的 5.6% 的漲幅，但根據分析公司 Option Research & Technology Services (ORATS) 的數據，這仍然遠低於輝達 7.6% 的歷史平均價格波動幅度。

這代表儘管長期以來人們一直擔心大規模人工智慧資本支出可能難以持續，但市場對該公司的獲利能力正變得越來越樂觀。

ORATS 創辦人 Matt Amberson 表示，「我認為投資者對AI資本支出已經變得自滿。」一些個股交易凸顯了市場對輝達股價可能再次帶來驚喜的強烈預期。

周一的一筆引人注目的交易是，以1.78美元的價格買入了一份6月1日到期的25000份看漲期權價差合約。據做市商Susquehanna的衍生性商品策略聯席主管Chris Murphy稱，該合約押注輝達股價在未來兩周內可能上漲約16%，達到每股260美元，潛在收益將是初始成本的7倍以上。

Murphy表示，輝達的選擇權結構已轉向看漲選擇權，顯示對上漲選擇權的需求不斷增長。

Murphy指出，市場不再只是為了規避下行風險而支付溢價，而是越來越多地為了參與上漲而支付溢價。」他還補充說，對科技股價格上漲的押注從3月份的五年低點升至5月中旬的五年高點。

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關鍵字： 輝達財報AI巨頭NVIDIA股價市場波動選擇權交易

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