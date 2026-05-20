記憶體遭血洗　財經專家示警「看到1訊號」就該跑

▲當乖離過大時，會獲利減碼。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股記憶體族群昨（19日）成為盤面賣壓焦點，南亞科、華邦電、旺宏、群聯等多檔個股同步跌停，財經作家狄驤表示，先前就分享，當記憶體股漲幅過大、乖離偏高時，自己會守紀律獲利減碼；他認為，看到持股下跌時，先判斷趨勢是否改變，才能選擇續抱、加碼或離場。

乖離過大 分批減碼控風險

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財經作家狄驤在粉專「狄驤的資本主義求生筆記」發文，「記憶體再次變成重災區，伺服器儲存資料改用A4紙？發生什麼事？」短短幾天內，相關類股已普遍拉回約15%。他表示，早在上周就曾分享，記憶體股價乖離過大，「我會守紀律，逢高獲利減碼。」

狄驤表示，單看股價跌幅似乎沒什麼，但若改從「獲利回吐」角度觀察，就會很有感；群聯底部型態成型後，從1700元一路攻到2880元，漲幅69.4%，如今群聯跌停到2465元，漲幅也大幅降至45%，「高乖離時期逢高減碼的重點就在於，避免後續碰到獲利大幅回吐的可能性。」

趨勢沒變可續抱 但情緒是最大考驗



狄驤指出，若大趨勢未改變，持續抱股也可以，但問題是在於人性，投資人看到獲利縮水時，是否會受不了選擇殺低離場？「如果答案是『會』，那在高乖離時期先減碼是否為更好的選擇呢？」許多人確認趨勢沒問題後，仍可以一路續抱上去，但這就很考驗投資人的經驗與部位控制能力，還有掌握趨勢的眼光。

他強調，持股下跌時第一時間不一定急著尋找原因，而是應先思考如何應對風險；分析下跌原因，是為了判斷整體趨勢是否改變，再決定續抱、加碼或離場，若錯過最佳應對時機，後續操作很容易被情緒牽著走。

此外，狄驤也提到，目前市場普遍認為三星罷工事件已告一段落，屬於記憶體短線利多出盡的消息，「我也是認同的，所以後續仍會觀察乖離收斂後的盤勢變化再嘗試佈局。」