被動元件大吸金！ 國巨刷545元新高　15檔個股高掛漲停

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI伺服器帶動高階被動元件需求成長，延長交期，國巨*（2327）持續領軍上攻到545元，今（20）日差一檔漲停，續創分割以來新高，到11點15分左右，成交量突破5.8萬張，成交金額超過300億元，位居上市第一大個股，日電貿（3090）等15檔齊刷漲停。

15檔漲停中除日貿電，還包手舌凱美（2375）、光頡（3624）、華容（5328）、九豪（6127）、蜜望實（8043）、立隆電（2472）、大毅（2478）、鈞寶（6155）、堡達（3537）、天二科技（6834）、立敦（6175）、禾伸堂（3026）、鈺邦（6449）、聚鼎（6224）。

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被動元件大廠積極把產能轉向AI相關性高高階 MLCC、鉭質電容，這也造成產能排擠效應，標準型MLCC供應吃緊，交貨周期從8～12周拉長到12～16周，外資評估，MLCC供需改善，國巨透過併購進入高階應用市場，目標價由400元調升至495元，而5月以來，國巨股價從317元上攻到今日545元，漲幅達七成多。

被動元件代理商日電貿在昨（19）日法說會也談到，目前被動元件市況，AI應用成長，高階MLCC、100V高壓MLCC，以及長條型電解電容供給仍相當吃緊，部分產品需求達供給量五至十倍，而日系原廠擴產態度保守，預期這一波高階MLCC缺貨、漲價循環有機會延續至明年。

