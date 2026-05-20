通脹擔憂引爆全球債市拋售　30年期美債收益率創19年新高

▲債券價格暴跌、示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

由於投資人擔心通膨死灰復燃，美國國債周二（19日）遭遇新一輪拋售，30年期美债收益率升至近19年来最高水平。

根據《CNBC》報導，30年期美國國債收益率一度升至5.197%，創2007年7月以來、19年最高水準，隨後回落至5.183%附近，日內仍上漲逾3個基點。

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同時被視為抵押貸款、汽車貸款和信用卡債務的關鍵基準利率的10年期美國國債收益率4個基點至4.667%，在19日盤中早些時候，該殖利率一度攀升至4.687%，創下2025年1月以來的最高水準。

至於 2年期美國公債殖利率最新上漲3個基本點至4.12%，而此指標反映聯準會（FED）短期利率變動的預期。

由於與伊朗衝突相關的油價上漲推高了成本，通膨壓力再次加劇，利率應聲上漲。這一事態發展令固定收益投資者感到不安，交易員們押注聯準會的下一步行動可能是升息而非降息。

摩根士丹利財富管理高級副總裁Jim Lacamp周二在《CNBC》的「Squawk on the Street」節目中表示，這確實是個問題。「今年年初，大家都預期利率會下降，現在看來，我們可能要看到利率上升了。」

信用卡和抵押貸款等產品的高借貸成本可能會抑制消費者支出，而更高的收益率也可能減緩長期經濟成長，並對股票的高估值構成壓力。

BMO美國利率主管Ian Lyngen表示，如果未來幾週30年期公債利率能夠達到5.25%，那麼股票估值將會出現「更持久的回檔」。

