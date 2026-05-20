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東森國際旗下投資估今年都可獲利或達損平　營運可望持續成長

▲東森國際董事長廖尚文指出集團子公司與轉投資今年預計都可獲利或達兩平。（圖／記者張佩芬攝）

▲東森國際董事長廖尚文指出，集團子公司與轉投資今年預計都可獲利或達兩平。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

東森國際(2614)董事長廖尚文指出，集團旗下子公司與轉投資事業，估計今年全部可以享有獲利或達損平，除了原本就獲利豐厚的東森購物與獲利穩定的倉儲事業，估計今年東森自然美也會有好成績，東森媒體可達損益兩平或小有獲利，東森寵物雲則已轉虧為盈。公司今年首季獲利年增15.4%，全年業績看增。

廖尚文指出，子公司東森新媒體《ETtoday》去年第四季已經轉虧為盈，今年估計可達損益兩名或小有獲利；東森寵物雲的慈愛醫院目前已有18個點，結合115家寵物店，提供一條龍服務，提供購買生活用品、食品，健檢與醫療的全方位服務。

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▲東森寵物八里店經過AI選址，營運績效良好。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物八里店經過AI選址，營運績效良好。（圖／東森寵物提供）

這兩家子公司都充分做AI應用，《ETtoday》以AI做文稿編寫，提升作業效率與降低用人成本；寵物雲用AI選點，選出來點營運績效都相當好，一年以擴充10到20家店為目標。

持股25%的轉投資事業東森購物去年營收159.3億元，獲利13.1億元，EPS12.94元；該事業在電商部分去年也有1億多的獲利，但因電商缺乏差異化，且以低價品為主，獲利率不高，沒有拚量大擴充計畫。

持股30%的自然美是香港股票上市公司，去年營收達5.38億元港幣，較113年成長52.3%，稅後淨利1058萬元港幣，是疫後首次轉虧為盈，目前有2100家加盟店，2030年以達到1萬家為目標，已經開始透過中國大陸各省與主要城市代理商，加速展店作業。

東森國際轉投資興建的東森集團全球營運總部「恩典大樓(Grace Tower)」，今年第四季或明年初晶華酒店晶英薈旅即將開幕，三燔、晶華軒與Robin's牛排館都將進駐，也有米其林三星餐飲品牌在洽談中，加上大樓群的國際會議中心、UFC健身房、自然美與柏馥健康醫療，電競設施等，結合三井OUTLET人流，建立為高端商辦與媒體娛樂資源，打造兼具國際門戶、城市地標與高端生活體驗的複合式媒體園區與生活娛樂區，並已開始招募會員。

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關鍵字： 東森國際各項投資獲利或達損平持續成長

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