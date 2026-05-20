東森國際旗下投資估今年都可獲利或達損平　營運可望持續成長

▲東森國際董事長廖尚文指出，集團子公司與轉投資今年預計都可獲利或達兩平。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

東森國際(2614)董事長廖尚文指出，集團旗下子公司與轉投資事業，估計今年全部可以享有獲利或達損平，除了原本就獲利豐厚的東森購物與獲利穩定的倉儲事業，估計今年東森自然美也會有好成績，東森媒體可達損益兩平或小有獲利，東森寵物雲則已轉虧為盈。公司今年首季獲利年增15.4%，全年業績看增。

廖尚文指出，子公司東森新媒體《ETtoday》去年第四季已經轉虧為盈，今年估計可達損益兩名或小有獲利；東森寵物雲的慈愛醫院目前已有18個點，結合115家寵物店，提供一條龍服務，提供購買生活用品、食品，健檢與醫療的全方位服務。

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▲東森寵物八里店經過AI選址，營運績效良好。（圖／東森寵物提供）

這兩家子公司都充分做AI應用，《ETtoday》以AI做文稿編寫，提升作業效率與降低用人成本；寵物雲用AI選點，選出來點營運績效都相當好，一年以擴充10到20家店為目標。

持股25%的轉投資事業東森購物去年營收159.3億元，獲利13.1億元，EPS12.94元；該事業在電商部分去年也有1億多的獲利，但因電商缺乏差異化，且以低價品為主，獲利率不高，沒有拚量大擴充計畫。

持股30%的自然美是香港股票上市公司，去年營收達5.38億元港幣，較113年成長52.3%，稅後淨利1058萬元港幣，是疫後首次轉虧為盈，目前有2100家加盟店，2030年以達到1萬家為目標，已經開始透過中國大陸各省與主要城市代理商，加速展店作業。

東森國際轉投資興建的東森集團全球營運總部「恩典大樓(Grace Tower)」，今年第四季或明年初晶華酒店晶英薈旅即將開幕，三燔、晶華軒與Robin's牛排館都將進駐，也有米其林三星餐飲品牌在洽談中，加上大樓群的國際會議中心、UFC健身房、自然美與柏馥健康醫療，電競設施等，結合三井OUTLET人流，建立為高端商辦與媒體娛樂資源，打造兼具國際門戶、城市地標與高端生活體驗的複合式媒體園區與生活娛樂區，並已開始招募會員。