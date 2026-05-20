第一金遭傳「公民併」嚇壞股價挫低5％　公司急澄清「無此規劃」

▲第一金總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（20）日財政委員會邀請財政部部長莊翠雲進行專題報告，書面報告指出，金融事業整併有助金融市場良性發展，已推動公股投信四合一整併，市場傳出，四家投信股權分配，並針對官股派駐國票金（2889）董事，點名第一金（2892）可能推動合併可能性，消息一出，造成第一金股價重挫逾5%，跌至27.55元，到下午一點多，成交量超過15萬多張，居第五大，而第一金強調「目前無此規劃」。

國票金董事改選將於5月29日，公股取得立導權下，外傳董事長、總經理第一金法人董事張兆順、吳瑛出任，未來國票金若要與公股體系金融機構合併，彰銀（2801）、第一金兩者都被點名進行合併的可能性；對於，有關媒體報導金融公民併購乙案，第一金發出聲明強調「目前無此規劃」。

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有關四家公股金控旗下投信子公司合併案，第一金表示，目前尚在研議中，惟就投信事業不管是資產或獲利占比，占金控比重皆低於1.5%，對公司影響甚微。

第一金4月稅後淨利近32億元，月增16.5%，累計前4月稅後淨利達114億元，年增23.3%，每股稅後盈餘（EPS）0.79元，單月及前四月皆創下歷史新高。