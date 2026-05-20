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快訊／520行情險守4萬點！台股收跌154.74點　台積電跌20元至2185

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（20日）開高走低，加權指數終場大跌154.74點，以40020.82點作收，跌幅0.39％，成交量9789.23億元。

總統賴清德就職兩周年，市場期待台股今（20）日上演「520慶祝行情」，惟臨收盤前一度跌破4萬點至39967.08點，終場有幸險守4萬點。

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美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲28.6點開出，指數開高走低，盤中最高達40439.04點，最低39967.08點，終場收在40020.82點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2185元，跌幅0.91％；鴻海（2317）下跌5元至240元；聯發科（2454）上漲75元至3230元；廣達（2382）維持平盤來到290元；長榮（2603）上漲15.5元至212.5元。

今天漲幅前5名個股為華新科（2492）上漲22元，漲幅10％；新唐（4919）上漲15元，漲幅10％；車王電（1533）上漲3.45元，漲幅9.99％；益登（3048）上漲5.6元，漲幅9.98％；天二科技（6834）上漲5.5元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌1.25元，跌幅9.88％；松川精密（7788）下跌20.5元，跌幅9.88％；隴華（2424）下跌1.95元，跌幅9.77％；蔚華科（3055）下跌12元，跌幅9.68％；聯合再生（3576）下跌1.7元，跌幅8.83％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
華新科（2492） 242.0 ▲22.0 ▲10.0％
新唐（4919） 165.0 ▲15.0 ▲10.0％
車王電（1533） 38.0 ▲3.45 ▲9.99％
益登（3048） 61.7 ▲5.6 ▲9.98％
天二科技（6834） 60.6 ▲5.5 ▲9.98％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
森崴能源（6806） 11.4 ▼1.25 ▼9.88％
松川精密（7788） 187.0 ▼20.5 ▼9.88％
隴華（2424） 18.0 ▼1.95 ▼9.77％
蔚華科（3055） 112.0 ▼12.0 ▼9.68％
聯合再生（3576） 17.55 ▼1.7 ▼8.83％

資料來源：證交所

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關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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