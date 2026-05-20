快訊／520行情險守4萬點！台股收跌154.74點　台積電跌20元至2185

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（20日）開高走低，加權指數終場大跌154.74點，以40020.82點作收，跌幅0.39％，成交量9789.23億元。
總統賴清德就職兩周年，市場期待台股今（20）日上演「520慶祝行情」，惟臨收盤前一度跌破4萬點至39967.08點，終場有幸險守4萬點。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲28.6點開出，指數開高走低，盤中最高達40439.04點，最低39967.08點，終場收在40020.82點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2185元，跌幅0.91％；鴻海（2317）下跌5元至240元；聯發科（2454）上漲75元至3230元；廣達（2382）維持平盤來到290元；長榮（2603）上漲15.5元至212.5元。
今天漲幅前5名個股為華新科（2492）上漲22元，漲幅10％；新唐（4919）上漲15元，漲幅10％；車王電（1533）上漲3.45元，漲幅9.99％；益登（3048）上漲5.6元，漲幅9.98％；天二科技（6834）上漲5.5元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌1.25元，跌幅9.88％；松川精密（7788）下跌20.5元，跌幅9.88％；隴華（2424）下跌1.95元，跌幅9.77％；蔚華科（3055）下跌12元，跌幅9.68％；聯合再生（3576）下跌1.7元，跌幅8.83％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華新科（2492）
|242.0
|▲22.0
|▲10.0％
|新唐（4919）
|165.0
|▲15.0
|▲10.0％
|車王電（1533）
|38.0
|▲3.45
|▲9.99％
|益登（3048）
|61.7
|▲5.6
|▲9.98％
|天二科技（6834）
|60.6
|▲5.5
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|森崴能源（6806）
|11.4
|▼1.25
|▼9.88％
|松川精密（7788）
|187.0
|▼20.5
|▼9.88％
|隴華（2424）
|18.0
|▼1.95
|▼9.77％
|蔚華科（3055）
|112.0
|▼12.0
|▼9.68％
|聯合再生（3576）
|17.55
|▼1.7
|▼8.83％
資料來源：證交所
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