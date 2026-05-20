三星罷工引爆記憶體漲價潮　威剛陳立白：2026、2027缺貨格局不變

▲威剛科技創辦人暨董事長陳立白。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

三星電子勞資談判20日再度破裂，工會宣布將展開罷工，市場高度關注對全球記憶體供應鏈衝擊。威剛（3260）董事長陳立白表示，目前看來三星罷工「勢不可免」，若罷工時間拉長，恐進一步推升DRAM與NAND Flash價格，並加深市場對供給吃緊的憂慮。

陳立白指出，三星為全球DRAM與NAND主要供應商，若罷工如外界傳出的18天規模持續進行，雖對全年總產能實際影響有限，但將明顯衝擊市場預期心理，進一步帶動價格上漲。

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他表示，目前記憶體市場本來就處於供給偏緊狀態，三大DRAM原廠2026年產能多數已提前售罄，許多客戶目前洽談的已是2027年訂單，甚至有客戶希望一次簽下3年至5年長約。在供需失衡背景下，若三星產出再受干擾，市場漲價壓力勢必進一步升高。

陳立白認為，今年以來NAND漲勢已明顯強於DRAM，未來三個月內NAND價格仍有較大上行空間；DRAM方面，DDR4需求近期重新升溫，在短暫整理後，價格仍有機會續漲。他直言，「價格一定會漲」，且2026、2027年記憶體缺貨格局仍不會改變。

針對市場擔憂中國大陸記憶體廠擴產恐導致未來價格回落，陳立白則認為影響有限。他指出，中國廠商目前在全球DRAM與NAND供應占比仍偏低，即使擴產幅度大，短期內對全球供需影響仍有限，較大產能最快也要到後年才會較明顯浮現。

至於威剛自身營運，陳立白也維持樂觀看法。他表示，外界認為第一季可能是全年高點，但公司預期今年業績將呈現「一季比一季好」走勢，第2季甚至有機會明顯優於首季。在原廠產能售罄、價格持續上揚背景下，後續營運動能仍值得期待。