森崴下市影響「離岸風電二期」？　台電：是與富崴簽約

▲森崴能源因淨值變負數，預計6月下市。（圖／森崴能源提供）

記者巫彩蓮／台北報導

森崴能源即將下市，其子公司富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫，今（20日）引發經委會立委關注是否影響計畫進度；台電董事長曾文生強調，得標廠商是富崴不是森崴，森崴財務異常是否由富崴或其他因素影響須釐清，不能全部歸咎於承攬台電工程。

森崴能源此前重訊說明今年第1季每股虧6.73元、淨值為負1億8223萬元，證交所5月13日公告自6月23日起終止上市；森崴股價從5月14 日起至今呈現量縮跌停鎖死走勢，今日續以跌停價11.4元作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院經委會今審查台電公司、台糖公司預算。包括國民黨立委鄭正鈐、楊瓊瓔關切森崴能源下市議題，以及台電二期與森崴能源100%子公司富崴能源的工程合約。

有立委問森崴能源將在6月23日下市，台電簽約的公司要下市，台電怎麼看？曾文生澄清，台電二期簽約承包說是富崴能源，森崴能源財務出狀況，究竟是森崴能源那間轉投資公司帶來較大虧損，這需要釐清，森崴能源是上市公司，台電不能代替他們回答。

經濟部長龔明鑫也指出，雙方依照合約進行，兩造若對合約有不同意見，可到公共工程委員會協處，但以經濟部來看，台電二期最困難的基樁都已裝好，只剩風機安裝，希望工程能夠完成。