達人網預計6月中上櫃　PRO360會員破250萬、毛利率穩站9成

▲達人網董事長李倫家。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台灣最大生活服務媒合平台達人網（7839）預計於 6 月中正式上櫃掛牌，達人網 2025 營收 1.73 億元，稅後淨利年增 32.79%、EPS 達 2.56 元，毛利率穩定維持 90% 以上，獲利率水準名列台股軟體同業前段。

達人網以「PRO360」品牌經營生活服務媒合平台，累積會員數超過 250 萬名、合作專家近 50 萬名，服務範圍涵蓋居家修繕、清潔搬家、家教課程、健身教練、攝影設計、商業顧問及企業外包等近千項服務。依第三方數據平台 Similarweb 統計，PRO360 國內流量約為第二大平台的 6 倍以上，市場領先地位明確。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較多數平台仍需由消費者自行搜尋與逐一聯繫專家，PRO360 透過系統化需求分析與演算法，可於數分鐘內完成適合專家的推薦與報價。

PRO360 的核心競爭力來自於規模、數據與用戶黏著之間形成的正向飛輪：龐大平台規模累積數百萬筆需求、報價與互動資料，建立同業難以複製的數據基礎；數據持續驅動演算法優化，提升媒合品質與用戶體驗，進而帶動超過 60% 的營收來自回客貢獻，其中 78% 回客具跨類別使用行為，呈現典型的網路效應與一站式平台特性。公司並積極導入生成式 AI 與智慧推薦技術，未來將朝「平台 3.0」AI 主動式解決方案發展。

達人網 2025 營收 1.73 億元、年增 8.14%，營業利益 4,057 萬元、年增 34.43%，稅後淨利 3,414 萬元、年增 32.79%，每股盈餘（EPS）達 2.56 元。整體毛利率持續維持 90% 以上，凸顯營運槓桿效益顯著，輕資產平台經濟模式之獲利優勢明確。

達人網董事長李倫家表示：「PRO360 從創立之初，我們就相信生活服務市場真正的瓶頸從來不是需求，而是『怎麼找到對的人』。十年下來，平台累積的 250 萬會員、近 50 萬位專家，以及一筆筆真實配對的軌跡，是我們對這個信念最具體的回應。台灣的生活服務市場規模龐大，但線上滲透率還相當低，這代表整個產業才剛剛起步。下一個階段，PRO360 會把心力放在三件事：讓演算法配對更精準、深化與策略夥伴的合作、並把這個模式帶到香港、新加坡與馬來西亞，建立屬於 PRO360 的亞太版圖。」

台灣大車隊與遠傳電信為達人網之策略股東，雙方旗下台灣大車隊 55688 App 與遠傳心生活 App 已與 PRO360 建立深度合作關係，從場景、流量與通路多元面向強化平台價值。公司亦與大型通路平台合作，擴大服務觸及率與品牌影響力。

公司並積極推動海外布局，目前已於香港營運，並陸續往新加坡、馬來西亞市場拓展。隨著平台規模持續擴大與生活服務線上滲透率提升，未來成長動能值得期待。