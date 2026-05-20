裕隆「賣納智捷股權4月完成交割」　估今年營收少40億元

▲裕隆集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

裕隆（2201）今日舉行法說會表示，隨市場不確定因素逐步降低、政經局勢明朗化，今年台灣車市銷售規模可望與去年持平或小幅成長。不過，納智捷（Luxgen）股權已於4月完成交割予鴻華先進，第2季起將不再納入合併報表，若以去年基準估算，全年營收將減少約40億元。

裕隆表示，納智捷不再併入裕隆合併報表後，若以2025年納智捷實際營收觀察，約影響40億元；相較裕隆整體合併營收規模，影響相對有限。以損益面來看，納智捷相關成本及費用後續不再以逐項合併方式反映於裕隆財報，可預期將有助於改善裕隆的損益結構，且透過鴻華先進垂直整合納智捷可有效優化價值鏈效益，應可改善裕隆的整體損益結構。

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裕隆指出，2026年第1季台灣新車市場進入調整期，整體領牌動能較去年同期放緩，其中燃油車需求年減17%，但純電動車年增39%、油電混合車年增15%，顯示電動化與節能車款仍維持成長趨勢。

營運方面，裕隆表示，第1季營收較去年同期下滑，主要受整體車市需求趨緩及金融服務收益減少影響，不過透過成本結構優化與費用管控措施，營業淨利仍較去年同期成長，首季每股盈餘（EPS）為0.35元。

在整車製造業務上，裕隆將持續強化成本控管與生產效率，並推進產品國產化審查，為未來新品牌與新合作案建立基礎。目前鴻華先進旗下n7、Bria與新車Cavira皆由裕隆三義廠負責生產。

能源事業方面，裕隆指出，業務重心已由儲能電池轉向動力電池，並積極布局表後儲能市場與電池檢修技術，目前已開始切入用電大戶市場，近期也將有較大規模出貨。

至於資產開發部分，新店裕隆城營運穩定，目前一年可貢獻約5億元租金收入。海外布局方面，裕隆則規劃進軍菲律賓汽車保修市場，持續拓展新成長動能。

