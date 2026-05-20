萬泰物流集團美國達拉斯分公司正式成立　深耕美國物流布局

▲萬泰物流拉斯分公司強化美國中南部物流服務運能。（圖／萬泰物流提供）

記者張佩芬／台北報導



萬泰物流集團宣布，美國達拉斯分公司正式成立，象徵集團持續深耕全球物流布局的重要里程碑。未來將透過達拉斯據點，進一步強化美國中南部物流服務運能，提升整體營運效率與客戶服務品質，為客戶提供更完整、更即時的國際物流解決方案。

Dallas作為美國中南部重要物流樞紐，具備完善的陸運、倉儲及配送優勢，同時擁有串聯全美的重要交通與供應鏈資源。萬泰物流表示，Dallas分公司的成立，將有助於強化集團於美國市場的在地服務能力，並進一步整合海空運、報關、倉儲及內陸運輸等多元服務，協助客戶提升供應鏈效率與彈性。

該分公司未來將提供全美進出口清關服務，協助客戶處理海運、空運進口清關、文件審核及相關合規需求，提升貨物通關效率。同時，亦將整合美國境內 FTL／LTL卡車運輸、倉儲、轉運與配送安排，協助企業優化美國境內物流成本與配送效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，因應近年德州及亞利桑那州電子、半導體與高科技產業建廠需求快速成長，Dallas團隊亦將提供專案型物流規劃、設備運輸、倉儲配送及進出口協調服務，協助客戶推動大型建廠與供應鏈整合專案。

在跨境物流服務方面，Dallas分公司亦結合保稅車運輸與美墨邊境物流安排，提昇美國與墨西哥間貨物流動服務，提供更完整的跨境供應鏈支援。

萬泰物流集團表示，Dallas據點將同步整合集團既有洛杉磯、舊金山等美國據點資源，透過跨據點協作模式，提升處理速度與服務覆蓋範圍，打造更完整的美國物流服務網絡。同時，Dallas團隊也將提供中文與英文雙語服務，協助客戶快速溝通並即時處理物流需求。

萬泰物流集團長期深耕國際物流與供應鏈整合服務，未來也將持續以專業、效率與穩定服務為核心，陪伴客戶拓展全球市場，提供更值得信賴的國際物流解決方案。