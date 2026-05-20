520行情失靈　台股ETF6檔含「金」量高逆勢收紅

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

520行情失靈，今（20）日台股收黑，連續第四天下跌過程，金融股表現相對抗跌，中信金（2891）勁揚4%多，盤中來到58元高點，為996年7月以來新高，台新新光金（2887）、國泰金（2882）收紅，統計成分股中持有金融股前十大的台股ETF中，包括群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)、永豐優息存股(00907)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)、統一台灣高息動能(00939)都六檔逆勢收紅。

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群益投信台股ETF研究團隊表示，國人熱愛的台股ETF中，在成分股擁有電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，金融股仍在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢；相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人，建議投資人可將眼光着眼在打造穩定現金流的股票ETF，在領息之餘，也可望同時享受資產增值的台股大趨勢。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，今年來全球股市包括台股頻創新高，顯示出金融市場的熱絡，也將進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀，在股市高檔之際，可以不追高的方式多元佈局具投資價值的獲利成長性產業。

金融股股利與後市表現可期，面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

