快訊／台股4檔「抓去關」 森崴能源遭處置60分鐘撮合一次

證交所、櫃買中心今（20日）公布檔處置股，包括上市森崴能源（6806）1檔，上櫃的駿吉-KY（1591）、光頡（3624）、大拓-KY（8455）3檔，合計此4檔處置時間都是從明（21日）起至6月3日。

520行情失靈 台股ETF6檔含「金」量高逆勢收紅

520行情失靈，今（20）日台股收黑，連續第四天下跌過程，金融股表現相對抗跌，中信金（2891）勁揚4%多，盤中創下58元高點，創下1996年7月以來新高，台新新光金（2887）、國泰金（2882）收紅，統計成分股中持有金融股前十大的台股ETF中，包括群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)、永豐優息存股(00907)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)、統一台灣高息動能(00939)都六檔逆勢收紅。

獨／搶先黃仁勳！ AMD執行長蘇姿丰松山機場抵台入境

年度Computex盛會即將到來，科技大咖也將齊聚台灣，搶在包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等其他大老闆抵達前，AMD執行長蘇姿丰今日（20日）已經搶先抵達台灣，下午搭乘私人飛機由松山機場入境，為Computex盛會揭開序幕。

裕隆「賣納智捷股權4月完成交割」 估今年營收少40億元

裕隆（2201）今日舉行法說會表示，隨市場不確定因素逐步降低、政經局勢明朗化，今年台灣車市銷售規模可望與去年持平或小幅成長。不過，納智捷（Luxgen）股權已於4月完成交割予鴻華先進，第2季起將不再納入合併報表，若以去年基準估算，全年營收將減少約40億元。

外資今調節466億元連4賣 重砍第一金13萬張

美國長債殖利率走揚、通膨壓力升高，美股3大指數收黑，加上台指期結算等因素干擾下， 今（20）日台股520行情失靈收黑，失守40355點月線大關，外資依然站在賣方調節466.4億元，四個交易日合計賣超金額1655億元，第一金（2892）被點名為金融公、民股併對象，遭到外資重砍13萬6973張，高居單日賣超第一名個股，鴻海（2317）、台積電（2330）也入列今日外資賣超前十名個股，調節張數逾1萬張。

首檔不配息主動台股ETF問世 凱基00407A於6／4募集

凱基投信於今年2月發行首檔不配息台股ETF－凱基台灣 TOP 50 ETF基金（009816），上市僅3個月規模即突破1040億、收益人數達72.9萬人，反映出不配息策略受到許多投資人青睞，瞄準投資人對於不配息產品的需求，將發行首檔不配息主動台股ETF－凱基台灣主動式ETF基金（00407A），發行價10元，預計於6月4日至10日間展開募集。

三星罷工引爆記憶體漲價潮 威剛陳立白：2026、2027缺貨格局不變

三星電子勞資談判20日再度破裂，工會宣布將展開罷工，市場高度關注對全球記憶體供應鏈衝擊。威剛（3260）董事長陳立白表示，目前看來三星罷工「勢不可免」，若罷工時間拉長，恐進一步推升DRAM與NAND Flash價格，並加深市場對供給吃緊的憂慮。

第一金遭傳「公民併」嚇壞股價挫低5％ 公司急澄清「無此規劃」

今（20）日財政委員會邀請財政部部長莊翠雲進行專題報告，書面報告指出，金融事業整併有助金融市場良性發展，已推動公股投信四合一整併，市場傳出，四家投信股權分配，並針對官股派駐國票金（2889）董事，點名第一金（2892）可能推動合併可能性，消息一出，造成第一金股價重挫逾4%多，跌至27.55元，到下午一點多，成交量超過15萬多張，居第五大，而第一金強調「目前無此規劃」。

千金股雍智連5根跌停今攻漲停 提前開獎單月獲利年增227%

IC測試載板雍智科技（6683）在連5根跌停後今（20日）強勢反彈，終場以漲停價1780元作收，由於股價波動大，被要求提前公布4月獲利，單月每股賺1.7元，年增227%。

逾1.1萬人賺到！ 三商餐飲股東會紀念品送6000元優惠券

三商餐飲（7705）今年（2026年）股東會紀念品方案，全面採用數位化發放機制，股東持股不限股數，送出50元電子抵用券共12張，透過「三商 i 美食 APP」領取旗下10大品牌電子優惠券。