外資今調節466億元連4賣　重砍第一金13萬張

▲外資今大賣第一金13萬張。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
美國長債殖利率走揚、通膨壓力升高，美股3大指數收黑，加上台指期結算等因素干擾下， 今（20）日台股520行情失靈收黑，失守40355點月線大關，外資依然站在賣方調節466.4億元，四個交易日合計賣超金額1655億元，第一金（2892）被點名為金融公、民股併對象，遭到外資重砍13萬6973張，高居單日賣超第一名個股，鴻海（2317）、台積電（2330）也入列今日外資賣超前十名個股，調節張數逾1萬張。
今日為總統賴清德就職二周年，市場期待有所謂520慶祝行情，台股一度上漲到40439點，但市場追價情緒降温，終場下跌154.74點或跌幅0.38%，以40020.82點作收，成交金額為9804.51億元。
根據證交所統計資料顯示，外資續砍466.4億元；投信買超89.37億元，連續三日買超；自營商賣超195.7億元，其中自行買賣部分賣超65.5億元，避險方面賣超130.2億元，合計三大法人賣超572.73億元。
外資今日賣超前十名個股、張數，分別第一金13萬6973張、聯電（2303）5萬5125張、友達（2409）1萬6816張、玉山金（2884）1萬4233張、寶成（9904）1萬3669張、鴻海（2317）1萬2759張、台玻（1802）1萬1887張、台積電（2330）1萬1031張、台泥（1101）1萬945張、敬鵬（2355）1萬605張。
中信金召開完法說之後，獲得外資買盤青睞，居今日外資買超第一名個股，買超張數5萬583張，買超第二～十名個股、張數分別為台新新光金（2887）3萬6307張、長榮（2603）2萬5570張、大成鋼（2027）2萬1268張、旺宏（2337）1萬3039張、群創（3481）1萬2966張、華邦電（2344）1萬2724張、凱基金（2883）1萬461張、威盛（2388）8966張、金寶（2312）7270張。
讀者迴響