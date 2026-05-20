首檔不配息主動台股ETF問世　凱基00407A於6／4募集

▲凱基投信推出首檔不配息主動台股ETF。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基投信於今年2月發行首檔不配息台股ETF－凱基台灣 TOP 50 ETF基金（009816），上市僅3個月規模即突破1040億、收益人數達72.9萬人，反映出不配息策略受到許多投資人青睞，瞄準投資人對於不配息產品的需求，將發行首檔不配息主動台股ETF－凱基台灣主動式ETF基金（00407A），發行價10元，預計於6月4日至10日間展開募集。

台股直攻4萬點，主動式台股ETF成為熱門投資工具，目前市場上包含已發行、正在募集，及獲准即將募集的20檔主動台股ETF，包括3檔年配、1檔半年配、12檔季配，以及3檔月配，只有00407A是不配息產品。

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凱基投信認為，不配息再投入的機制設計，將有助充分發揮時間複利滾雪球效應，投資人對於不配息策略逐漸認同與需求提高的趨勢下，此次推出00407A，為投資人提供兼具主動選股能力與追求超額報酬機會的投資工具。

台灣加權指數於今年初首次站上3萬點，其後不到半年的時間更突破4萬點關卡，多頭格局明顯，凱基投信ETF研究團隊表示，受惠AI發展火燙，市場持續上調2026年整體台股獲利成長預估，自2月底的29%，調高為45%，更是偏多看好AI相關領域今年的獲利成長預估能達到49%，基本面有望支持台股續旺；投資人若想追求更好的績效表現，台股無疑是不可忽視的重點市場之一。

00407A採用融合「基本面（Fundamental）」與「量化（Quantitative）」分析的選股策略－－Quantamental，讓選股邏輯兼具洞察產業研究、質化選股的「精」，及嚴謹科學機制、量化選股「準」的優勢，透過結合兩種選股策略的優點，用系統、科學的進化方式調整投資組合，運用「人機協作」的選股機制，有望更即時貼近市場變化，也有助提升投資紀律與決策效率，進而為投資人追求具潛力的長期報酬。

