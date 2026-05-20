台股震盪拉回失守月線　法人：3大利多支撐回檔有限

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

5月台股數度挑戰4萬2千點未能成功，而今（20）震盪收黑月線大關暫時失守，主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢認為，台股在4月大漲逾7000點，吸引全民瘋台股、散戶資金湧向股市，台股近期乖離率過高，顯示短線過熱確實放大波動，企業盈餘成長、金管會鬆綁持股上限，以及台股ETF資金潮三大利多因素支撐，回檔幅度有限。

梁恩溢認為，短期股價因投資人預期心理、市場氛圍、籌碼分布，時常有過度反應的情形，漲多、錯殺皆是短線股價常見波動，但長期來看股價仍應回歸基本面。今年台股預估EPS成長逾5成、美股逾3成，皆創2022年來最高數字，展望明年盈餘成長能見度仍高，股市後續有望續創高點。策略上，面對股市波動度加劇，可將資金切分更細、提高定期定額次數，並在股市修正時分批佈局優質台股基金及主被動式ETF。

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國泰小龍基金經理人黃維泰則分析，儘管近期受到地緣政治緊張、美債殖利率攀升及聯準會（Fed）利率政策不確定性影響，大盤出現短線修正，從42000點附近回落至40000點關卡，但長期而言，台股表現仍將回歸企業基本面。觀察台灣上市櫃公司今年首季稅後純益高達1.56兆元，繳出年增近5成表現，締造史上最佳成績單。顯見台股具備強勁的基本面與亮眼的財報表現，待這波市場短期雜音消化後，大盤有望重啟多頭攻勢。

隨著6月Computex展即將登場，輝達執行長黃仁勳、英特爾執行長陳立武、超微董事長蘇姿丰等多位半導體與AI巨頭將再度齊聚台灣，預期將為半導體、AI伺服器及相關零組件注入新一波成長動能，國內資產管理領導品牌國泰投信台股研究團隊指出，AI需求強勁無虞，Google、META再度調高今年資本支出，支持輝達長期展望，也為台灣科技供應鏈再打強心針，台股投資價值倍增。