快訊／台股4檔「抓去關」　森崴能源遭處置60分鐘撮合一次

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所、櫃買中心今（20日）公布檔處置股，包括上市森崴能源（6806）1檔，上櫃的駿吉-KY（1591）、光頡（3624）、大拓-KY（8455）3檔，合計此4檔處置時間都是從明（21日）起至6月3日。

值得注意，森崴能源預計6月23日起終止上市，股價至今連5個交易日跌停鎖死，明起處置是每60分鐘撮合一次。

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上櫃部份，駿吉-KY每25分鐘撮合一次，光頡和大拓-KY都是每5分鐘撮合一次。