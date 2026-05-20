AI熱潮推升經濟表現　渣打上修今年台灣GDP成長率至9.5％

▲渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安。（圖／渣打銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

在人工智慧（AI）需求強勁帶動下，台灣第一季出口與科技產業強勁表現，渣打集團全球研究團隊上修，今（2026）年台灣經濟成長率預估由7.6%調整至9.5%；然而，在成長加速的同時，内需回溫會推升通膨壓力，加上產業呈現分化態勢，消費大幅度復甦的基礎尚未穩固。

渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安發布最新台灣經濟研究報告指出，台灣經濟表現優於預期，渣打集團將今年成長預估上修至9.5%，反映AI超級週期將持續支撐台灣出口及產業投資的強勁動能。台灣第一季GDP年增率達約13.7%，創下近39年單季最高紀錄，主要得益於實際出口的快速成長（年增35.3%），顯示台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位持續強化，尤其受惠於高階晶片與先進製程需求持續攀升。不過，隨著比較基期墊高，下半年同期成長動能預期可能將趨緩，尤其是在第四季度，出口和GDP同期成長將受到一定影響。

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出口仍為本輪成長的核心驅動力，特別是電子與資訊通信技術（ICT）產品出口訂單仍然強勁，前四月較2025年同期成長66%，成為支撐成長的關鍵支柱。此外，台灣在高階晶片生產的領先地位，得以讓科技產業持續受惠於AI超級週期。儘管4月份以美元計價的出口成長放緩，但仍保持強勁，年增39%（第一季年增51.1%）。

在出口帶動整體景氣之際，內需亦出現回暖跡象，第一季民間消費較去年同期成長4.9%，預估消費信心可能持續，市場情緒改善主要來自於：民間消費成長受到政府現金發放政策支持、最低工資上調、科技股推動的股市大幅上漲，帶動整體財富效應，然而，科技產業與傳統產業間的成長落差持續擴大，「K型經濟」特徵明顯，意味著經濟成長紅利主要集中於科技相關產業，多數勞動人口所在的傳統產業仍面臨成長動能不足的挑戰。

在能源價格與輸入型通膨的影響下，預期台灣通膨短期內可能突破2%的警戒線，但在下半年後期可望趨於穩定，目前，渣打集團全球研究部預期今年台灣央行仍將維持2%的政策利率不變；不過，「K型經濟」結構將構成限制因素，若消費需求持續走強，將使企業具備轉嫁成本能力，通膨風險可能進一步升溫，進而增加下半年升息的可能性。

迄今為止，全球需求似乎並未受到中東衝突的顯著衝擊，這可能與3月份的提前囤積庫存有關，進口通膨和全球需求放緩仍是經濟成長的風險，儘管晶片製造業受到的影響可能較小，AI相關需求可能保持強勁，但對價格更為敏感的傳統產業受到的影響可能更大，外部風險仍不可忽視。

