台灣企業迎戰AI　IEAT推動數位貿易10年產官學界揭供應鏈升級新趨勢

▲左起IEAT副秘書長蔡順達、亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希、IEAT秘書長黃文榮、台科大資管系特聘教授盧希鵬及台智雲執行長周秉輝，共同揭開序幕。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣外貿持續創下歷史新高，在AI技術快速發展、全球供應鏈重組與產業競爭加劇下，企業正從「追求訂單成長」邁向「營運升級與決策轉型」新階段，台北市進出口公會(IEAT)今(20)日舉辦「IEAT數位貿易十年再進化：2026商機機會與專案資源交流會」，探討AI時代下，企業如何迎向下一階段數位貿易與跨境供應鏈升級新局。

今年適逢台北市進出口公會成立80周年，同時也是推動數位貿易與跨境電商發展第10年，活動邀集產學專家、國際電商站點及AI產業代表，就如何讓AI、數位化與跨境布局成為企業競爭力關鍵提供見解。

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▲黃文表示「IEAT四張4 Aces王牌，打出企業數位貿易新勝局」，這不只是活動口號，是IEAT這十年來的具體累積成果與能量。（圖／記者張佩芬攝）

IEAT秘書長黃文榮表示，IEAT在10年前即看見全球貿易型態改變，率先投入跨境電商與數位貿易推動工作，持續整合國際平台、數位服務商、政府與產學資源，推動企業數位升級與跨境布局，也逐步帶動台灣跨境電商與數位貿易生態圈成形與快速發展。

這十年來，IEAT持續從產業趨勢研究、政府資源整合、人才培育到企業實戰應用等面向推動數位貿易發展。累計已發行超過40本研究專刊、發布600篇以上產業文章，串聯超過6個政府單位與20項以上輔導資源。

另透過CEPT跨境電商認證與產學合作，已與75個以上校系合作、累計超過2,000人次參與學習及認證，在企業培訓方面，更累積800場課程與超過6萬人次參與，逐步建立台灣數位貿易服務生態圈與轉型量能，IEAT「做數位貿易的功課、更要做台灣的智庫」。

IEAT過去關注企業如何透過跨境電商接觸國際市場，但現在更重要的，是如何結合AI、數據與數位工具，提升營運效率與決策能力。黃文榮指出，今天活動主題：「IEAT四張4 Aces王牌，打出企業數位貿易新勝局」，這不只是活動口號，這是IEAT這十年來的具體累積成果與能量，「做數位貿易的功課、做台灣的智庫」、「整合政府資源、助力企業起步及發展」、「編製線上教材在全台灣推廣」、「每年開出100堂課培育企業實戰人才」，在這個把數位科技當成主流競爭力的當下。

這4張王牌，是台灣企業應該要擁有的，找到新的競爭優勢與成長方向。未來IEAT也將持續扮演數位貿易服務樞紐角色，串聯更多AI、跨境與數位資源，協助台灣企業面對下一階段全球商業環境挑戰。

▲亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希台灣品牌若能結合AI與跨境電商業者資源，將有機會加速拓展全球銷售版圖市場。（圖／記者張佩芬攝）

IEAT跨境電商小組召集人、亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示，自2017年亞馬遜全球開店在台灣落地以來，見證台灣出口跨境電商與數位貿易快速成長，企業也逐步從「跨境銷售」走向「全球品牌經營」。隨著AI時代來臨，未來企業競爭將更重視數位能力、品牌信任與營運效率，台灣品牌若能結合AI與跨境電商業者資源，將有機會加速拓展全球銷售版圖市場。

▲IEAT數位創新研究小組召集人/台智雲執行長周秉輝致詞。（圖／IEAT提供）

IEAT數位創新研究小組召集人、華碩集團的台智雲AI超算加速器計畫周秉輝執行長則指出，AI時代下，企業真正需要的不只是技術，而是完整的落地應用與產業協作。台智雲AI超算加速器計畫首創「AI創新聯合體」模式，協助台灣企業鏈接台灣優秀AI新創進行AI共創轉型，未來和IEAT共同合作，透過IEAT平台串聯AI、跨境、數位工具與服務資源，將有機會讓更多企業降低導入門檻，加速數位升級與轉型。

台灣科技大學盧希鵬特聘教授以「AI時代下的供應鏈與決策幻覺」為題進行專題演講。他指出，AI正在改變企業供應鏈與決策模式，但當企業過度追求最佳化、高效率與確定性時，反而可能讓供應鏈失去面對未知風險的韌性。

盧希鵬表示，AI擅長在數據中尋找規律，而人類的價值，在於看見規律中的例外與風險。未來企業競爭關鍵，不只是導入 AI，更是如何在高度數位化環境中，保有判斷風險與應變能力。

台北市立大學林郁翔副教授及東吳大學高昶易副教授，也分別從台北新貿獎企業案例、企業數位化與數位導入等角度，分享台灣企業第一線轉型觀察，也預示企業數位貿易的發展是台灣的產業必走道路。

IEAT表示，今年適逢本會成立80周年，同時也是推動數位貿易第10年。未來 IEAT 也將持續推動數位貿易、AI應用與跨境發展，陪伴台灣企業在全球商業環境變化下，持續提升競爭力與拓展國際市場。