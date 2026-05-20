魏健宏將接台灣航業董座　劉文慶九年半績效卓著功成身退

▲中華郵政前董事長魏健宏將接掌台灣航業。（圖／記者林敬旻攝）

記者張佩芬／台北報導

台航公司劉文慶董事長表示，已接獲交通部通知，將於今年度股東會後擇期召開臨時董事會，推選魏健宏名譽教授為新任董事長。魏名譽教授曾長期任教於國立成功大學交通管理科學系，並曾任中華郵政股份有限公司董事長，具備豐富學養與公司治理經驗。

劉文慶指出，上任迄今9年半任期內積極推動散裝船隊汰舊換新已達良好成效，目前公司船隊23艘，平均船齡5.7年，嶄新的船隊讓公司脫胎換骨，大幅提升整體營運競爭力。

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澎湖輪經營權的取得，不僅完成世代交替長年對台航公司造成沉重負擔的台華輪，更大幅促進澎湖地區之觀光發展。此外，投資陽明海運公司亦為台航公司創造可觀收益。

▲劉文慶在企業界深獲好評，離開台航後仍將會為業界持續奉獻所長。（圖／記者張佩芬攝）

劉董事長謙虛地表示，任內能繳出亮眼營運成績，公司每年均有不錯獲利，2021至2025年期間平均EPS達3.65元，皆有賴歷任董事們的支持，以及全體同仁齊心努力與辛勤付出。

台航高階指出，劉文慶個性開朗，處事開明，廣納員工意見，任內除了逐年持續推動船隊汰舊更新，建立節能船隊，為響應政府軍公教調薪政策並顧及通貨膨脹致生活物價上漲等因素，多次為員工進行調薪；另為鼓勵生育，同時提高結婚及生育等補助金額；規劃員工國外旅遊與福利活動，持續營造友善溫暖的工作環境，落實企業對員工的承諾與關懷，深得員工愛戴，也是最沒讓上級頭痛的長官。

台航員工今日晚接獲消息後發信給劉文慶，寫道：董事長好，剛接獲您即將卸下台航董事長的消息。相信台航全體員工一定相當不捨，您是台航有史以來最照顧員工、最親近員工的董事長，那美好的一仗您已打過，台航也將在您打下的基礎下繼續前進，相信您也爲自己感到驕傲！

劉文慶則表示，相信在任內所打造的年輕化船隊與多元化營運方式，將為新任董事長奠定穩健基礎，並期許新任董事長未來亦能帶領台航公司持續發展與獲利。