乖乖攜手日造酒妝　推出大人系「梅酒風味」乖乖

▲乖乖首度攜手台灣梅酒品牌日造酒妝，推出全新聯名梅酒風味乖乖。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／台北報導

國民零食品牌乖乖首度攜手台灣梅酒品牌日造酒妝，推出全新聯名「大人の乖乖－梅酒風味」，將酸甜青梅香氣結合經典玉米脆條，打造專屬成年人的微醺系零食體驗，5月20日起限定上市。

乖乖表示，近年隨著消費市場轉變，零食不再只是孩子的專利，而是逐漸發展成兼具風味、情境與生活感的「大人系療癒食品」。乖乖近年也持續拓展全新口味版圖，從威士忌焦糖、草莓奶酒到咖啡奶酒等話題風味，逐步跳脫童年零食印象，延伸更多屬於成年人的療癒時刻。此次再度突破想像，攜手日造酒妝推出「梅酒風味」乖乖，展現台灣經典品牌之間的創新火花。

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乖乖這次合作的主角日造酒妝，近年以台灣水果酒系列受到市場關注，擅長運用台灣青梅、水果與釀造工藝，打造兼具果香與層次感的微醺風味，深受年輕族群與女性消費者喜愛。此次聯名特別選用其經典梅酒風味輪廓，將台灣青梅特有的酸甜果香與淡雅酒韻，巧妙融入 乖乖 招牌玉米脆條之中。

乖乖指出，「梅酒風味」乖乖入口先能感受到清新的梅子酸香，接著帶出微甜果韻與柔和酒香，最後以熟悉的酥脆「咔滋」口感收尾，形成酸、甜、香、脆層次兼具的成熟系風味。既保有乖乖一貫的輕鬆療癒感，也多了一點屬於成年人的精緻與浪漫。

值得一提的是，「梅酒風味」乖乖依舊維持非油炸製程、不添加防腐劑等特色，並將酒精含量控制於0.1%以下，在保留梅酒香氣與微醺氛圍的同時，也兼顧輕鬆享用的安心感，打造無負擔的微醺系零食體驗。