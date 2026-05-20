台灣虎航推AI旅遊服務　董座黃世惠：今年營收拚再創高峰

▲台灣虎航（左起）營運長賴俊廸、總經理邱彰信、董事長黃世惠、商務長暨發言人許致遠以及財務長賈瑋中。（圖／台灣虎航提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣虎航（6757）今（20）日舉辦媒體茶會，由董事長黃世惠、總經理邱彰信率領經營團隊出席，公布2026年「品牌躍升、飛行進化」策略布局。虎航宣布推出「虎加酒 tigertel」一站式旅遊服務，整合機票與住宿資源，並預計第三季導入AI行程規劃功能，進一步搶攻自由行市場。

黃世惠表示，台灣虎航近年已完成體質調整，砍除獲利不佳航線後，今年第一季營收年增19%、獲利年增逾40%，4月更已達成「幾乎所有航線皆獲利」的表現，顯示營運效率明顯提升。

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她指出，今年1至4月平均載客率達91%，即使進入傳統淡季的5、6月，平均載客率仍維持9成以上，「不少航班幾乎班班客滿」，對第三季暑假旺季營運表現相當有信心。

台灣虎航也宣布，將在台北國際觀光博覽會期間正式推出「虎加酒 tigertel」服務，旅客可一站式完成機票與飯店預訂。第三季更將加入AI行程規劃功能，系統可依旅客購買的地點與日期，自動生成專屬旅遊行程。

除強化數位服務外，虎航也持續擴張機隊與航網布局。黃世惠表示，虎航去年已啟動第三代機隊計畫，預計增租11架、增購4架A321neo新機，總計15架。新機座位數由A320的180席提升至233席，增加約29%，且油耗可改善11.2%。

航線方面，虎航預計今年再新增2個航點，並持續深耕日本市場。為慶祝獨家飛航岡山航線10週年，虎航也與日本岡山縣合作推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」，預計7月首航。

黃世惠坦言，目前最大變數仍是油價。她表示，高油價雖推升票價約5%，但也凸顯低成本航空在市場上的競爭優勢，吸引部分原本搭乘傳統航空的旅客轉向LCC。

她強調，今年營收一定會成長，獲利目標則希望不低於去年，「虎航現在已經不是以前那種容易受傷的體質，現在每減一班，等於少賺一班。」

此外，虎航今年也將持續拓展周邊高毛利業務，包括新增J-beauty、K-beauty機上免稅商品，同時預計12月舉辦「2026 tigerrun」活動，並邀請歌手魏嘉瑩演唱台灣虎航主題曲，持續強化品牌經營。