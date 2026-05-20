捷迅獲500大服務業成長最快公司第16名殊榮　倉儲運輸業唯一

▲捷迅獲500大服務業成長最快公司第16名殊榮，圖左起捷迅中國區總經理顧陽明、亞太區總經理李家榮、董事長顧城明、總經理孫鋼銀。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

全球國際綜合物流服務供應商-捷迅公司(2643)，今年榮獲天下雜誌2025年500大服務業成長最快公司第16名殊榮，是倉儲運輸業唯一，在服務業500大中的排名，自2023年的342排名成長到2024年的308排名，更於2025年進步到225排名。

捷迅自2016年掛牌上櫃以來，為國際多家知名電子廠商提供全方位整合型空、海運承攬物流服務，更因為40餘年來的經驗為客戶規劃最適切合宜等多項運輸解決方案，包括包機、整廠設備移轉、電子原物料空、海運承攬服務、半成品及成品類產品的跨國申報通關派送等多項業務。

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自2023年疫情後，捷迅除了跟上電商蓬勃發展主流之外，也隨著近兩年台灣半導體伺服器、AI周邊各項產品的物流需求激增，滿足客戶各項空海運航運及國際艙位的運送需求，因此自2023年開始捷迅便榮登天下雜誌統計調查台灣2000大公司中，服務業500大中的排名之內。

2025年天下雜誌也增加調查項目，包括服務業成長最快、最賺錢公司及最會賺錢的公司，捷迅2025年營收83.99億，較前一年度營收成長率為59.71%，排名榮獲成長最快公司中全國第16名，前15名多為能源相關類及電子製造業公司，捷迅則以黑馬之姿成為航運、倉儲運輸相關同業中，唯一的一家業者榮獲此殊榮。

長榮海運則為服務業最賺錢公司排名第2名、華碩電腦為第3名、長榮航空為第6名、陽明海運為第9名、中華航空為第10名。運輸物流行業內的遠雄航空自由貿易港區則為最會賺錢公司排名第41名、散裝的慧洋海運則為最會賺錢的公司排名第49名。