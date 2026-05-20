徐旭東連2缺席股東會…井琪曝康復中「會罵人了」

記者蘇晟彥／台北報導

遠傳電信 20日舉辦股東會，在會後聯訪被問及董事長徐旭東未出席股東會是否因為身體因素，總經理井琪表示，上週有與董事長碰面，「已經會罵人了，身體也正在康復中」。此外，針對昨日（19日）遠傳宣布與 Amazon Leo 低軌衛星服務正式簽署合作協議，井琪也回應，目前還在落地階段，主要會針對企業面的應用，針對中華也曾想要接觸Amazon Leo，也不排除可以攜手合作，創造共贏局面。

▼井琪回應董事長徐旭東「正在康復」，已經會罵人了。（圖／記者林敬旻攝）



遠東集團董事長徐旭東繼昨日（19日）東聯股東會請假後，20日遠傳電信也由副董事長、弟弟徐旭平代打，外界關心身體狀況，井琪則回應上週有投資案與徐旭東會議碰面，目前身體正在康復中，而且「已經會罵人了」，感謝外界關心。

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而遠傳在昨日宣布與遠傳宣布與亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」正式簽署合作協議，成為其台灣授權經銷商。遠傳將以自身厚實的網路營運經驗與資通訊整合實力，為台灣客戶提供可靠且快速的網路連線，並超越傳統網路的服務範圍。

在會後接受聯訪時，井琪指出，相對於網路服務建設成本支出，衛星的投資並不高，但從整體的網路衛星布局來看，這項投資也不是從單純「能不能回收」來看，以先前風災為例，在有助於補強既有行動網路與固網基礎，進一步提升整體通訊網路的韌性，有多個選擇就是多一層網路保護層，特別是在極端氣候或天災情境下。

但目前正在落地階段，保守估計需要將近一年的時間才能正式進入啟用階段，未來也不排除只與「Amazon Leo」合作，取決於目前廠商對市場商機的評估。但針對同業中華電信也積極進攻低軌衛星內容，是否有機會共用、租用頻譜等，遠傳持開放態度，產業應朝共創多贏方向發展，但具體合作模式仍須視各方條件，與國際合作夥伴的策略安排而定。