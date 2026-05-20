EVOASIS 5/22 興櫃掛牌　全台最大充電網推四大優惠回饋電動車主

▲EVOASIS宣布興櫃掛牌，成為台灣第一家登錄興櫃的充電站營運商。（圖／EVOASIS，下同）



記者陳弘修／台北報導

台灣電動車充電服務品牌 EVOASIS（源點科技，股票代號7922）20日舉行興櫃前法人說明會，宣布將於5月22日正式登錄興櫃，成為台灣第一家登錄興櫃的充電站營運商。為歡慶品牌重要里程碑，EVOASIS 同步推出「歡慶興櫃四大優惠」，包含儲值回饋、DC 快充79折、家用充電樁折扣與充電金抽獎，感謝全台電動車主一路支持。

EVOASIS表示，自2019年投入市場以來，公司持續以打造「全台最大充電網」為目標，布局DC快充、AC慢充、車廠合作、跨品牌漫遊與家用充電服務，目前全台充電槍數已達1,703槍，其中 DC 快充達712槍；快充槍數亦自2024年360槍、2025年596槍，持續朝2026年1,000槍目標推進。

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另外，隨著站點規模擴大、會員使用習慣養成與跨品牌漫遊合作推進，EVOASIS 不僅擴大充電服務覆蓋率，也同步提升單槍使用效率，帶動近年充電營收規模翻倍成長，反映充電站建置、營運管理與服務變現的規模化能力。

對於成為台灣第一家登錄興櫃的充電站營運商，EVOASIS也推出「歡慶興櫃四大優惠」。5月20日至22日，EVOASIS App推出儲值7,922元回饋792元充電金；5月22日至24日，全台 EVOASIS DC 快充站點全時段享79折優惠，國道服務區站點除外；即日起至5月31日，於官方電商選購家用充電樁並輸入「源點科技7922」，即可現折1,000元；同期間上傳生活中任何「7922」數字畫面，也有機會抽中百元充電金。

▲EVOASIS董事長陶百群（左四）、副董事長鄭旭捷（右四）及其團隊，目標打造全台最大充電網。

面對台灣電動車市場持續成長，EVOASIS 表示，充電服務不只是基礎建設，更是高頻使用的移動能源服務，公司核心能力不只在於「蓋充電站」，更包含站點評估、電力配置、工程建置、維運管理、App 會員服務、跨品牌漫遊與數據化後台營運。透過自營站點、車廠合作、家用充電、企業場域代營運與漫遊整合等多元模式，EVOASIS 持續提升站點使用效率與營運規模，讓充電站成為具備持續變現能力的移動能源服務節點。

EVOASIS 強調，興櫃掛牌是品牌發展的重要里程碑，也代表台灣充電服務產業邁向規模化、透明化與資本市場化。未來將持續以「無所不在、值得信賴」為目標，加速全台快充網絡布局，透過站點建置、營運效率與跨品牌合作，讓投資人看見充電服務產業的長期成長價值，也讓電動車主在日常通勤、週末出遊與長途移動中，都能享有更安心、更便利的充電體驗。