台船表明韌性防衛已就位　籲請在野黨團勿讓潛艦與無人艇斷炊

▲台船籲請在野黨團勿讓潛艦與無人艇斷炊。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)針對最近國防特別預算、一般年度預算中無人載具項目被刪除，以及潛艦後續艦預算被100%凍結之提案，今(20)晚發佈聲明，指出韌性防衛台船已就位，籲請在野黨團不要讓潛艦與無人艇建造斷炊。

台船說明，潛艦與無人載具都是高度不對稱作戰裝備，潛艦具備匿蹤與魚雷強大破壞力的特性，及水下抗電磁脈衝(EMP)威脅的能力，扮演致命伏兵角色；在反封鎖、反登陸時可用於牽制、阻滯敵整個艦隊，也能有效嚇阻、防止航母戰鬥群進入我東部海域，化解敵軍欲實施包圍的威脅。

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無人載具則是利用低成本、匿蹤且數量龐大的特性，對來犯敵艦產生飽和攻擊與消耗彈藥的效果。兩者都是以極高的不對稱資源比例，阻止來犯的敵艦；潛艦是以一船拒止一整個艦隊群、無人載具則是以多架攻一船，運用的場景與時機不同，都是補強現有戰力不可或缺且不可偏廢的裝備載具，台船公司亦皆有研發、生產的能力。

IDS潛艦首艦「海鯤軍艦」已進入海試後半段，預計今年下半年交艦。我們潛艦國造面對全球最困難外在環境，及時掌握了國際局勢難得的機會之窗。在政府行政團隊與軍方的決心與精心擘劃，台船及協力廠商低調奮鬥十年，和友我的技術團隊技術指導，且未超過他國一般開發新潛艦的期程與經費下，陸續完成廠房設施建置、全新設計、製造、裝備測試，到目前的出海試車中。

本月稍早操雷試射成功即已證明，「海鯤軍艦」是可使用、具戰力的，後續測試與缺改則會確認性能可達程度與穩定性，因此我們對後續艦的建造十分有信心。

然而，未來的後續艦計畫及預算若不穩定，可能使配合廠商、外國紅區裝備供應商、國內已培養的稀有優秀人才失去信心而不願再投入；若要重啟，時間與成本恐將達數倍之多。我們真不應該再次重蹈當年空軍IDF發展的經驗與教訓！

公司近年營收中潛艦占比約四成餘，其經費的不確定性也會對營運產生不利影響；此外，員工近三千人中有八百餘位直接參與IDS計畫，經費的刪、凍將衝擊近千個家庭的生計及其他員工的士氣。

潛艦預算的支用有海軍監造單位、會計師、審計單位層層把關，立法委員、監察委員在保密的條件下亦可隨時監督，請國人放心。況且本公司有了首艦的經驗後，從採購、運輸、施工到管理等各層面，未來的施工建造效率將可提高。

潛艦的重要裝備是須先下訂後才會開始生產的，故需要及早訂購，再依製造期程付款；因此，預算大幅的凍結或刪除將使潛艦的製造期程延宕，甚至讓裝備供應商懷疑我方未來完成或續訂的信心，甚至引發合約爭議，亦不利於未來的價格與期程。

無人艇部分，是以船廠為系統整合者的傳統產業(如材料、機械)與資通半導體業結合的絕妙機會，是提升傳統產業，並擴大贏者圈的好方法。我國可以建立完整的非紅供應鏈(甚至供應網)，讓台灣站穩東亞、亞太地區無人載具代工與研發、測試基地，並融入以美國為核心的自由民主軍工供應鏈中。特別是台灣更可提供整合無人機船車(空海陸)載具的最佳機會與實測場域。

作為系統整合者，會希望建立長期穩定的供應鏈；因此，若預算每年一審，變動性大、風險高，恐怕難以吸引足夠的廠商願意投入供應鏈，不易產生規模經濟。換言之，預算的重點是給出可靠的承諾與決心來綁住業界長期投入的信心。

台船公司及相關業者皆有信心可以整合國內外廠商與技術、自行設計對應任務與環境的模組化設計，也規劃分散式生產，分散風險並平衡區域發展，未來也可和國外廠商合作外銷。故國防特別預算可以提供實際練兵、快速累積經驗與疊代設計的機會，對於達成上述各項目標會有又快又大的助益。

台船分析，烏克蘭經驗啟發的兩大教訓是：第一、若無重大可嚇阻的武器裝備，容易引發侵略者的野心，但重大裝備的籌獲期程長也較昂貴。第二、雖然可以用大量、廉價、可損耗的無人艇，把艦隊逼退，但要把這套邏輯複製到台灣，最難的不是適應環境的戰術設計或研發改良，而是在被封鎖前，先將數千艘以上的無人艇生產出來並藏好，且在開戰後能持續發射出去、建造與補充。因此，這兩類裝備都剛好需要現在就開始投入資源才來得及。

目前敵對威脅日趨強大且手段多樣，我國國民體認到必須積極強化現有國防、國安力量，因而須透過編列國防特別預算的手段，落實自主防衛的責任與目標；特別是最近幾年我國整體經濟與稅收俱佳，編列國防特別預算不致於影響或排擠其他民生支出。

唯有完整的國防與國安能力，才能確保生活在海島國家的我們，賴以生存的海上生命線與自由環境的存在，也才能保障各種產業需要的自主發展環境及能源安全。

台船表示，公司自建廠以來，全體上下歷代員工向來以執行國家任務為傲為榮；值此關鍵時刻，韌性防衛台船已就位，籲請在野黨團勿斷炊！