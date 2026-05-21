台灣賣家最常見的挑戰是數據化決策還沒到位　謝孜希：突破建議是AI

▲謝孜希指出，台灣賣家最常見的挑戰是數據化決策還沒到位，突破建議是AI。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)昨(20)日舉辦「IEAT數位貿易十年再進化：2026商機機會與專案資源交流會」上，亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希被問到台灣賣家最常見的挑戰或弱點時表示，最常見的挑戰是數據化決策還沒到位，很多賣家還在用「感覺」決定要做什麼產品、打哪個市場，試錯成本非常高，她認為關鍵字就是AI，選品要交給數據。

謝孜希從亞馬遜全球銷售數據的角度，分三段回答台灣賣家的優勢、挑戰與解方。先講優勢，台灣賣家最強的剛好對應三個全球消費趨勢：

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第一，高階製造(Tech-driven)。 台灣在全球先進製程晶片製造佔比高達90%，這份實力延伸到AI PC、消費性電子、相機、汽機車零組件，性能與技術規格在全球幾乎都是頂尖水準。AI 消費電子市場年複合成長率達15.2%，是整體市場的5倍，這是台灣從OEM轉到自有品牌、提升利潤的最好時機。代表案例：TRYX創氪星系，30人團隊打造全球首款裸眼3D水冷散熱器，進軍亞馬遜第一年營收成長197%。

第二，價值創新(Value-driven)。台灣在運動戶外、家居生活、辦公用品、五金工具，產品開發速度快、功能整合到位，全球少有對手。全球智慧家居市場預計2033年達2593億美元，年成長10.8%，58%消費者願意為創新產品付溢價。

代表案例：kure.fit，家族製造背景出身，靠可調式啞鈴組、壺鈴等產品，2024年大幅提升營收獲利；MOVA Globes，迅速建立18個亞馬遜站點，歐洲市場一年內銷售成長30倍。

第三，安全與信任(Trust-driven)。在母嬰、保健、寵物、食品、家用品這些重品質的品類，台灣在品質管理與供應鏈穩定度都有深厚基礎。2025年全球母嬰與寵物市場突破5000 億美元，73%消費者認為品牌信任是忠誠度首要因素，一旦建立信任，回購率與忠誠度遠超平均。

代表案例：Lady N超凝小姐，天然豆腐貓砂回購率高達60%，遠超品類平均25%，2024年 Prime Day創下10倍銷售成長；護立康 Fullicon，保健藥盒從台灣出發，在美、加、英、澳、日、新加坡等站點開店，英國市場銷售表現甚至超乎預期。

接著是挑戰，台灣賣家最常見的有三個：

一是品牌定位不夠清楚，產品很好，但「為什麼是我」說不出來，最後只能在搜尋結果裡比價格；二是多語系內容與在地化能力不足，把英文商品頁直接翻成日文、德文，消費者一看就知道不是當地品牌；三是數據化決策還沒到位，很多賣家還在用「感覺」決定要做什麼產品、打哪個市場，試錯成本非常高。

她給三個突破建議，關鍵字就是AI：

第一，選品交給數據。 透過商機探測器，AI 分析數十億筆消費者數據，幫企業找出未被滿足的市場缺口，回答「先做什麼產品、先去哪個市場」。

第二，內容與在地化交給AI加速。多語系商品頁、A+ Content品牌故事、情境圖，過去要三個月才能完成的全球上架，現在三周就能啟動。

第三，日常營運交給Agentic AI。 從庫存預測、廣告預算到客服回應，AI把團隊從重複工作中釋放出來，讓有限人力專注在產品創新與品牌策略。

謝孜希說：AI不是來取代我們，而是來放大我們-放大對消費者的理解、放大決策品質、放大走向世界的速度。台灣品牌把三大優勢加上AI 的放大效果，下一個十年，會看到的不只是一艘艘台灣品牌的好船出海，而是一支台灣品牌的超級艦隊，乘風破浪、航向全球。