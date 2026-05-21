ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達「資料中心」台灣供應鏈一次看　商機達數兆美元

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）公布最新財報，執行長黃仁勳同時透露最新AI成長訊號，強調運算需求已高度多元化。他直言運算力是企業獲利基礎，預期資料中心支出將由今年1兆美元，朝本世紀末前3兆至4兆美元規模前進，這也代表AI工廠擴建浪潮將讓台灣供應鏈持續受惠。

根據資料整理分析，黃仁勳這樣說代表AI資本支出並未降溫，對後續包括台積電先進製程與CoWoS先進封裝、 AI伺服器組裝、散熱、電源、載板、光通訊與工業邊緣運算相關供應鏈，仍將持續受惠 AI 工廠擴建浪潮。以下為相關供應鏈名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼輝達資料中心台灣供應鏈名單。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲輝達資料中心台灣供應鏈名單。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

1. 半導體核心（製程、封裝與設備）台積電是 AI 算力的心臟，其 CoWoS 先進封裝 是目前產能最緊繃的環節。
核心龍頭：台積電 (2330) (2nm 製程與 CoWoS 封裝)。先進封裝 (OSAT)：日月光投控 (3711)、京元電 (2449)、力成 (6239)。封裝設備：弘塑 (3131) (濕製程龍頭)、辛耘 (3583)、萬潤 (6187)、志聖 (2467)。

半導體材料/測試：中砂 (1560)、昇陽半導體 (8028)、穎崴 (6515)。

2. AI 伺服器組裝（新電子六哥）台灣廠商囊括了全球超過 70% 的 AI 伺服器市佔率，被譽為「資料中心的建造者」。

系統整合 (L10)：鴻海 (2317)、廣達 (2382)、緯穎 (6669)。代工大廠：緯創 (3231)、英業達 (2356)、和碩 (4938)。
品牌與板卡：華碩 (2357)、技嘉 (2376)、微星 (2377)。

3. 散熱與熱管理（液冷時代）隨著 Rubin 與 Blackwell 架構功耗飆升，液冷（Liquid Cooling） 成為 2026 年的主流需求。
散熱三雄：奇鋐 (3017) (水冷板龍頭)、雙鴻 (3324)、健策 (3653)。
液冷系統與零組件：台達電 (2308)、富世達 (6805)、尼得科超眾 (6230)、廣運 (6125)。

4. 電源供應與關鍵零件因應 AI 晶片電壓提升（如 800V 高壓系統），電力革命成為台廠新商機。
電源供應器：台達電 (2308)、光寶科 (2301)。
ABF 載板：欣興 (3037)、南電 (8046)、景碩 (3189)。
機殼與導軌：勤誠 (8210)、川湖 (2059)。
高速傳輸/光通訊：智邦 (2345)、上銓 (3363)、波若威 (3163)。

5. 工業與邊緣運算（AI 工廠）黃仁勳強調的「實體產業擴散」，直接利好工業電腦與自動化設備。
工業電腦 (IPC)：研華 (2395)、凌華 (6166)。
機器人與自動化：上銀 (2049)、所羅門 (2359)、盟立 (2464)。

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字： 輝達

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧肩膀痛到去打針　「沒在拍就哭了QQ」

推薦閱讀

快訊／台積電漲55元至2240　台股開盤飆漲逾千點重回41000

快訊／台積電漲55元至2240　台股開盤飆漲逾千點重回41000

美股20日全數收漲，台股今（21）日強勁反彈，以上漲242.36點、40263.18點開出，漲勢持續，指數大漲114478點至41165.60點，指數重回41000點之上。

2026-05-21 09:06
22年砸2億元助圓夢　今年錄取率只剩1.6％

22年砸2億元助圓夢　今年錄取率只剩1.6％

自 2003 年起，連續 21 年舉辦「KEEP WALKING 夢想資助計畫」，今（20日）公布第22屆得主名單，共選出10位夢想實踐者。今年以「夢想並肩　永續同行」為主軸，自2025年10月開放徵件後，累計收到626件提案，創下近8年新高，也顯示台灣社會對永續與創新的高度關注。

2026-05-20 21:46
台船表明韌性防衛已就位　籲請在野黨團勿讓潛艦與無人艇斷炊

台船表明韌性防衛已就位　籲請在野黨團勿讓潛艦與無人艇斷炊

台灣國際造船公司(2208)針對最近國防特別預算、一般年度預算中無人載具項目被刪除，以及潛艦後續艦預算被100%凍結之提案，今(20)晚發佈聲明，指出韌性防衛台船已就位，籲請在野黨團不要讓潛艦與無人艇建造斷炊。

2026-05-20 21:22
捷迅獲500大服務業成長最快公司第16名殊榮　倉儲運輸業唯一

捷迅獲500大服務業成長最快公司第16名殊榮　倉儲運輸業唯一

全球國際綜合物流服務供應商-捷迅公司(2643)，今年榮獲天下雜誌2025年500大服務業成長最快公司第16名殊榮，是倉儲運輸業唯一，在服務業500大中的排名，自2023年的342排名成長到2024年的308排名，更於2025年進步到225排名。

2026-05-20 19:56
台灣虎航推AI旅遊服務　董座黃世惠：今年營收拚再創高峰

台灣虎航推AI旅遊服務　董座黃世惠：今年營收拚再創高峰

台灣虎航（6757）今（20）日舉辦媒體茶會，由董事長黃世惠、總經理邱彰信率領經營團隊出席，公布2026年「品牌躍升、飛行進化」策略布局。虎航宣布推出「虎加酒 tigertel」一站式旅遊服務，整合機票與住宿資源，並預計第三季導入AI行程規劃功能，進一步搶攻自由行市場。

2026-05-20 19:14
AI熱潮推升經濟表現　渣打上修今年台灣GDP成長率至9.5％

AI熱潮推升經濟表現　渣打上修今年台灣GDP成長率至9.5％

在人工智慧（AI）需求強勁帶動下，台灣第一季出口與科技產業強勁表現，渣打集團全球研究團隊上修，今（2026）年台灣經濟成長率預估由7.6%調整至9.5%；然而，在成長加速的同時，内需回溫會推升通膨壓力，加上產業呈現分化態勢，消費大幅度復甦的基礎尚未穩固。

2026-05-20 18:23
快訊／台股4檔「抓去關」　森崴能源遭處置60分鐘撮合一次

快訊／台股4檔「抓去關」　森崴能源遭處置60分鐘撮合一次

證交所、櫃買中心今（20日）公布檔處置股，包括上市森崴能源（6806）1檔，上櫃的駿吉-KY（1591）、光頡（3624）、大拓-KY（8455）3檔，合計此4檔處置時間都是從明（21日）起至6月3日。

2026-05-20 18:20
台股震盪拉回失守月線　法人：3大利多支撐回檔有限

台股震盪拉回失守月線　法人：3大利多支撐回檔有限

5月台股數度挑戰4萬2千點未能成功，而今（20）震盪收黑月線大關暫時失守，主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢認為，台股在4月大漲逾7000點，吸引全民瘋台股、散戶資金湧向股市，台股近期乖離率過高，顯示短線過熱確實放大波動，企業盈餘成長、金管會鬆綁持股上限，以及台股ETF資金潮三大利多因素支撐，回檔幅度有限。

2026-05-20 18:05
首檔不配息主動台股ETF問世　凱基00407A於6／4募集

首檔不配息主動台股ETF問世　凱基00407A於6／4募集

凱基投信於今年2月發行首檔不配息台股ETF－凱基台灣 TOP 50 ETF基金（009816），上市僅3個月規模即突破1040億、收益人數達72.9萬人，反映出不配息策略受到許多投資人青睞，瞄準投資人對於不配息產品的需求，將發行首檔不配息主動台股ETF－凱基台灣主動式ETF基金（00407A），發行價10元，預計於6月4日至10日間展開募集。

2026-05-20 17:55
外資今調節466億元連4賣　重砍第一金13萬張

外資今調節466億元連4賣　重砍第一金13萬張

美國長債殖利率走揚、通膨壓力升高，美股3大指數收黑，加上台指期結算等因素干擾下， 今（20）日台股520行情失靈收黑，失守40355點月線大關，外資依然站在賣方調節466.4億元，四個交易日合計賣超金額1655億元，第一金（2892）被點名為金融公、民股併對象，遭到外資重砍13萬6973張，高居單日賣超第一名個股，鴻海（2317）、台積電（2330）也入列今日外資賣超前十名個股，調節張數逾1萬張。

2026-05-20 17:39

讀者迴響

熱門新聞

獨／搶先黃仁勳！　AMD執行長蘇姿丰松山機場抵台入境

輝達「資料中心」台灣供應鏈一次看　商機達數兆美元

徐旭東連2缺席股東會

65歲逝世領不到國民年金 勞保局說明

快訊／台股4檔「抓去關」　森崴能源遭處置60分鐘撮合一次

記憶體迎千億級金主！009816增刪4檔　華邦電、南亞科列成分股

你早晚要買台積電的！　分析師估幾年後市值3兆美元

台灣賣家最常見的挑戰是數據化決策還沒到位　謝孜希：突破建議是AI

黃仁勳「運算就是營收」：資料中心商機達數兆美元

記憶體遭血洗　財經專家曝「看到1訊號」就該跑

台船表明韌性防衛已就位　籲請在野黨團勿讓潛艦與無人艇斷炊

勞保繳24年竟一毛領不到！專家揭「差一點」致命陷阱

希捷CEO「一句話」拖累記憶體股！群聯跌停　南亞科跌逾 9%

第一金遭傳「公民併」嚇壞股價挫低5％　公司急澄清「無此規劃」

520行情失靈　台股ETF6檔含「金」量高逆勢收紅

挫咧等！小麵店發票誤開同號20張追不回　中千萬特別獎就賠2億元

千金股雍智連5根跌停今攻漲停　提前開獎單月獲利年增227%

森崴下市影響「離岸風電二期」？　台電：是與富崴簽約

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級

賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級
北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366