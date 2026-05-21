快訊／台積電漲55元至2240　台股開盤飆漲逾千點重回41000

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股20日全數收漲，台股今（21）日強勁反彈，以上漲242.36點、40263.18點開出，漲勢持續，指數大漲114478點至41165.60點，指數重回41000點之上。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲55元來到2240元，漲幅2.52％；鴻海（2317）上漲5元至245元；廣達（2382）上漲6元來到296元；長榮（2603）下跌0.5元至212元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲645.47點或1.31％，收在50009.35點；標準普爾500指數上漲79.36點或1.08％，收7432.97點；那斯達克指數上漲399.65點或1.54％，收在26270.36點；費城半導體指數上漲507.79點或4.49％，收11813.29點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|50009.35
|▲645.47
|▲1.31%
|S&P500
|7432.97
|▲79.36
|▲1.08%
|NASDAQ
|26270.36
|▲399.65
|▲1.54%
|費城半導體指數
|11813.29
|▲507.79
|▲4.49%
資料來源：證交所
讀者迴響