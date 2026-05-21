黃仁勳喊「AI工廠大爆發」！　輝達Q1財報強勁盤後仍走跌

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布最新財報，再度繳出優於市場預期的成績單，並看好AI基礎建設需求持續爆發。不過，市場對成長前景態度轉趨保守，即便財測與獲利雙雙優於預期，盤後股價仍一度下跌約1%。

輝達預估，截至7月的單季營收將達910億美元，高於市場平均預估的870億美元。公司指出，全球AI工廠建設正以前所未有速度擴張，未來除了大型雲端業者（Hyperscaler）外，企業、政府與工業市場也將成為新一波AI需求來源。

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執行長黃仁勳在法說會中表示，AI運算正從資料中心延伸至機器人、自駕車等「Physical AI」領域，帶來更龐大的長期商機，「我們已經全面布局」。

輝達本季營收達816億美元，年增85%，優於市場預估的792億美元；經調整後每股盈餘1.87美元，同樣優於預期的1.77美元。調整後毛利率達75%。

其中，最核心的資料中心業務營收達752億美元，高於市場預估的735億美元；資料中心中的網通業務營收也達148億美元，優於市場預期的127億美元。

輝達同時宣布，季度股息將從每股1美分大幅提高至25美分，並新增800億美元庫藏股計畫，進一步提高股東回饋力度。

不過，即使財報亮眼，市場對AI概念股的期待門檻已明顯拉高。隨著AMD、博通（Broadcom）、Google等競爭對手積極搶進AI晶片市場，加上大型客戶自行開發AI晶片，輝達也面臨近年來最大競爭壓力。

黃仁勳則強調，輝達不只是AI加速器供應商，產品線涵蓋CPU、網通、軟體、AI模型與完整AI系統，形成難以撼動的整體生態系優勢。

此外，輝達透露，公司今年CPU營收有望達200億美元，挑戰成為全球最大CPU供應商之一。公司也持續推進推論（Inference）市場布局，鎖定AI模型落地應用帶來的新需求。

在中國市場方面，輝達坦言，受美國出口限制影響，目前中國資料中心業務仍幾乎沒有營收貢獻。雖然川普政府近期放寬部分舊款產品出口，但中國也積極扶植本土供應鏈，讓輝達仍難重返這個年產值上看500億美元的市場。

市場也關注，輝達正調整財報揭露架構，未來將把資料中心客戶拆分為大型雲端業者與「AI Cloud、Industrial、Enterprise（ACIE）」等類別，以凸顯企業與工業市場的重要性。

根據市場預估，輝達今年全年營收可望突破3700億美元，較2021會計年度暴增超過22倍，持續穩坐全球AI晶片霸主地位。