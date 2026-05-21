裕民股利4.31元、未分配盈餘達215.51億元　看好基本面與長航程運輸

▲裕民副董事長徐國安主持股東會。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)今(21)日召開股東會，由副董事長徐國安主持會議，通過分配股利4.31元，至今年第一季止，公司累計未分配盈餘及法定盈餘公積達215.51億元，每股可分配盈餘約25.5元。公司總經理王書吉表示，因地緣政治因素，各國囤積戰略性物資，加上西非礦區開發帶來長航程運輸，而市場新增船噸有限，整個基本面是最好的。

裕民114年度合併營收155.66億元，營業淨利為37.04億元，稅後純益為36.4億元，每股稅後盈餘(EPS)為4.31元。股東會通過每股配發現金股利新台幣2.8元，配發率達64.96%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

裕民今年第一季營運表現亮眼，合併營收達38.92億元，稅後淨利達9.88億元，較去年同期大幅成長逾3倍。

2026年散裝航運市場展現韌性。根據全球航運研究機構Clarksons最新預估，雖然船舶名目供給成長仍略高於需求成長，但在長航程化趨勢及地緣政治因素影響下，市場有效運力實質收緊，帶動產業基本面持續改善。今年開年運價更打破過往季節性偏弱慣例，其中海岬型(Capesize)船舶運價表現領先，顯示市場結構與信心已明顯轉強。

裕民指出，西非西芒度鐵礦開發及幾內亞鋁土礦出口增長，持續帶動長航線運輸需求，顯著推升延噸海浬成長，成為支撐大型散裝船市場的重要動能。此外，全球供應鏈重組、能源替代需求增加，以及戰後重建需求，也持續支撐運輸需求。

在供給面方面，雖然整體船舶供給表面上仍偏寬鬆，但有效運力將持續受到限制。2026年預計將有超過3000艘船舶進入第三次特檢高峰，長時間進塢維修將壓抑短期市場供給。同時，在環保法規趨嚴、老舊船舶占比提升，以及新船訂單仍處歷史低檔等因素影響下，市場運力擴張速度有限，有助支撐整體運價水準。

裕民表示，受惠於鐵礦石與穀物運輸需求回暖，加上船舶供給增速受限，2026年BDI指數已呈現回升趨勢。在市場基本面持續優化下，散裝航運市場正逐步脫離景氣谷底，邁入結構性復甦階段。

裕民表示，面對全球供應鏈重組與能源轉型趨勢，公司將持續擴大核心船隊規模，同時加速低碳與新能源布局，提升長期競爭力。今年第三季，裕民首艘液化天然氣(LNG)運輸船將正式加入營運船隊，象徵公司邁向多角化經營的重要里程碑，並進一步拓展能源運輸版圖。

此外，裕民亦持續推動船隊擴張計畫，以強化全球市場競爭力。第二季董事會已通過增造4艘21萬噸海岬型(Capesize)及4艘6.4萬噸超輕便型(Ultramax)散裝船，朝船隊規模突破100艘、總載重噸超過1,000萬噸之「雙成長」目標邁進。

在綠色航運方面，裕民規劃導入生質柴油作為替代燃料，率先於自有散裝船隊進行實船試運與營運驗證，積極推動乾散貨航運脫碳轉型。未來導入後，除有助降低碳排放外，亦可減輕碳費及歐盟碳排交易機制(EU ETS)影響，同時提升碳強度指標(CII)表現與航線競爭力。

裕民亦持續拓展亞太離岸風電市場。旗下裕民風能公司(UMO)與英國Purus集團共同成立裕普風能控股公司(UPO)，強化區域離岸風電運維能量。裕民表示，未來將持續深化綠色航運技術應用，拓展潔淨能源市場，朝永續航運目標穩健邁進。

2025年，裕民再度入選「富時台灣永續指數(FTSE4Good)」成分股，並獲選「外資精選台灣100強企業」，展現公司在永續治理與企業價值上的表現。裕民同時榮獲TCSA台灣企業永續獎「百大永續典範企業」、「永續報告書白金獎」及「職場福祉獎」，並連續五年獲HR Asia「亞洲最佳企業僱主獎」，持續深化ESG治理、員工照護及友善職場文化。此外，裕民亦獲「ESG交通運輸永續獎」金獎、入選商業周刊「碳競爭力100強」，並通過多項ISO國際認證，持續強化低碳轉型與永續經營布局。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪(VLCC)、超大型礦砂船(VLOC)等散裝貨船，另外亦擁有海洋風電人員運輸船(CTV)、運維服務船(CSOV)及液化天然氣運輸船等多元化船舶類型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計84艘，總載重噸位近1000萬噸。裕民海外設有新加坡及香港、廈門等子公司實現全球化經營布局，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能。