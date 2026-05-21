被動元件美日大廠漲價！ 國巨攻頂漲停刷高　10檔同步亮燈

▲國巨股價連續飆漲，董事長陳泰銘登台灣首富。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI伺服器應用吃緊，美、日大廠宣布調漲高階被動元件價格，而國巨*（2327）股價一飛沖天，董事長陳泰銘以156億美元身價，擠下鴻海創辦人郭台銘成為台灣首富，今（21）日股價再登572元漲停價位，續創分割分以來新高，被動元件多頭氣勢如虹，漲停個股多達11檔。

今日被動元漲停個股除了國巨*之外，還包括凱美（2375）、大毅（2478）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、天二科技（6834）、堡達（3537）、華容（5328）、信昌電（6173）、今展科（6432）、蜜望實（8043）等10檔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

AI應用高階被動元件缺貨，日商松下、美商基美啟動新一輪調漲，宣布貼片型固態電容（SP CAP）、鉭質電容自6月調漲價值，平漲幅介於5～65%，大廠以供應高階被動元件為主，進而排擠中低階產能，這也讓被動元件產業結構獲得改。

市場點名，國巨*、華新科、禾伸堂三家MLCC將是這一波被動元件升級應用直接受惠者，輝達供應鏈則有立隆（2472）、鈺邦（6449），通路商堡達、日電貿（3090）具有低價庫存想像空間。



