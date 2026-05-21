黃仁勳坦言「中國市場幾乎讓給華為」　輝達財測已不期待中國貢獻

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦言，在美國持續加強出口管制下，輝達已幾乎退出中國高階AI晶片市場，並直言中國市場目前「基本上已經讓給華為」，顯示美中科技戰正加速中國半導體自主化進程。

黃仁勳是在輝達公布最新財報後接受CNBC訪問時做出上述表示。雖然輝達本季財報再度繳出亮眼成績單，單季營收達816.2億美元、年增85%，並同步宣布800億美元庫藏股與調高股息，但市場焦點依舊集中在中國業務受限的衝擊。

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輝達財務長Colette Kress指出，儘管美國政府近期已批准部分H200晶片可出口中國，但目前公司仍未從中國資料中心市場取得任何營收，本次財測也完全未納入中國業務貢獻。

黃仁勳進一步表示，中國AI市場需求依舊強勁，但在輝達受限之際，中國本土半導體供應鏈正快速成長，尤其華為進步速度驚人。

他說：「華為非常、非常強，他們去年表現創紀錄，今年可能還會迎來非凡的一年。」

黃仁勳也坦言，當輝達逐步退出中國市場後，中國本土晶片生態系反而加速成熟，「我們離開後，他們發展得相當不錯，我們基本上已經把這個市場讓給他們了。」

市場認為，這番談話凸顯美國出口限制雖壓制中國取得先進AI晶片，但同時也刺激中國本土供應鏈加速自立。

中國過去曾占輝達資料中心營收約兩成，但美國政府今年4月進一步收緊AI晶片出口限制後，輝達實際上已被排除在中國高階AI市場之外。

黃仁勳表示，公司目前對中國市場「採取零期待」態度，未來提供給投資人與分析師的財測，也都建立在中國業務無法恢復的基礎上。

他強調：「我沒有任何期待，因此所有財測都是以『中國不會恢復』作為前提。」

不過，黃仁勳仍表示，若未來政策環境改變，輝達依然希望重返中國市場。他指出，輝達在中國深耕已超過30年，擁有大量客戶與合作夥伴，「我們非常樂意繼續服務中國市場。」

另一方面，黃仁勳也透露，AI需求仍高速成長，輝達正積極擴大供應鏈與產能布局。他提出AI產業「五層蛋糕」概念，涵蓋能源、晶片、基礎建設、模型與應用，認為全球AI基礎建設投資才剛開始，未來仍有數千億美元等級成長空間。

他強調，輝達目前最重要任務之一，就是協助供應鏈同步擴產，以支撐未來AI市場爆發性需求。