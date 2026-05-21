從診間到華爾街　脊椎神經醫師靠雙軌策略滾億元

▲謝宗翰為脊椎神經醫師，細膩的心思同樣展現在投資上。

圖文／鏡週刊

美國脊椎神經醫師謝宗翰投資美股30年，對他來說，診間裡的醫療儀器與螢幕上的K線圖，本質上是同一件事：診斷風險並提供精準對策。從歷經網路泡沫歸零，到打造9位數資產，他把投資從一場押注，變成一套能穿越牛熊的現金流系統。

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「我喜歡吃美食，現在已經不用看右邊那行數字了（指價格）。」有「美股醫生」之稱的投資達人謝宗翰說；記者指向診間裡的醫療儀器與一旁電腦螢幕上的K線圖，追問是哪一個讓他過上這樣的生活？他停頓30秒微微一笑，伸手指向K線圖。

鑽研美股超過30年，脊椎神經醫師謝宗翰曾經歷2000年網路泡沫和2008年金融海嘯；最後他深刻體會到市場無法預測，但可以應對，「只有順勢而為，並做好資產配置，才能在市場中長期存活下來。」

操作上，他以美國龍頭股守住基本報酬，搭配高波動部位進行中短期操作，再將獲利持續回補核心部位；「核心守成、衛星攻擊」的策略，讓他累積超過台幣9位數的美股部位。

除了標的選擇，謝宗翰更看重美股成熟的衍生性金融工具，他形容，美股的選擇權市場讓投資策略不再侷限於「賺價差」，而是能將手中的股票視為房產「出租」，「優勢在於即使進入悶盤整理，依然能有另一筆收入入帳。」

「如果帳戶都是高波動的股票，資產像雲霄飛車一樣上下震盪，那種心理壓力很可怕。」攤開他的前5大持股，SPY（標普500指數ETF）就占了3成，「指數長期向上，ETF波動比個股來得低，所以我把比重拉到最高，讓整體資產有個穩定的錨。」

而位居第2、占比1成的則是SPG（賽門房地產集團）；該公司是美國最大的零售不動產投資信託公司，也是全美最大的購物中心營運商，「不管是金融海嘯還是疫情期間，SPG都已證明不會因短期景氣波動而影響收租能力。」

剩下的部位則放在成長性更高、但波動相對可控的科技龍頭，包括Apple、Google與NVIDIA，各占約5%，「我特別喜歡那種會『蛻變』的企業；像是Google，從最早期的搜尋引擎，到現在有了生成式AI Gemini，這種公司有生命力，會隨時代演進不斷壯大。」



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