我投資的是CEO的大腦！他靠黃仁勳、馬斯克賺進大波段

▲謝宗翰認為，對一般投資人來說，要更注重資金周轉效率。

圖文／鏡週刊

謝宗翰的資產配置分為長期和中短期，看準趨勢確立後才進場建立中短期倉位；他以費波那契數列（Fibonacci Indicators）延伸出的「黃金切割率」作為指標之一，他說，這麼做就算不是買在最低點，但卻能大幅降低被套牢的機率，增加資金周轉率。

有「美股醫生」之稱的投資達人謝宗翰善於觀察趨勢，並在趨勢中挖掘好公司，資產配置以指數ETF為核心，像是SPY（標普500指數ETF）約佔30％、SPG（賽門房地產集團）約佔10％；再來是GOOGL、AAPL、NVDA作為衛星配置，各佔約5％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「指數ETF能掌握美股長期成長動能，SPG提供穩定現金流與高股息收益，建立強大的防守力；最後是聚焦在AI與科技龍頭成長股，保有提升整體報酬的彈性。」謝宗翰說。

除了觀察趨勢，他更利用「Beta 值」作為風險指標。根據4月數據，Google與Apple的Beta值約在1.1，波動與大盤相近且在可控範圍；反觀像TSM（台積電ADR）或TSLA（特斯拉）Beta值逼近2，被他歸類為「衛星部位」，以中短期操作為主，占比在5％以下。

那麼，Beta值同樣偏高的NVIDIA為何能進入核心配置？謝宗翰解釋，在黃仁勳點燃「AI」浪潮前，輝達的獲利結構並不穩定，題材仍圍繞在遊戲與元宇宙，但當AI趨勢從概念轉向實質引爆，他便果斷將其納入核心部位，「我投資的不是公司，而是CEO的大腦，像是馬斯克（Elon Musk）、黃仁勳因為對未來有高度的預判能力，讓人放心。」

源於對馬斯克的信任，謝宗翰因此買進特斯拉。回憶起4年前，他第一次試駕特斯拉，就對全自動輔助駕駛（FSD）功能的震撼感記憶猶新，驚呼：「This is future！」不過，考量到特斯拉的高波動特性，他將其劃分在「衛星部位」。

至於謝宗翰最常使用的進出場指標，是從費波那契數列（Fibonacci Indicators）延伸出的「黃金切割率」，「等趨勢明確發動再進場，雖未必買在最低價，但能大幅降低被套牢的機率。」

他說，股價永遠在兩種狀態：收縮與擴張。而謝宗翰的操作心法是靜待「向上擴張」的訊號出現；例如特斯拉股價在2024年11月11日突破前高、站上300美元，且位於20日、50日與200日均線之上，顯示動能轉強，他因此進場；同年12月中當股價來到460美元，觸及黃金切割率2倍指標的滿足點，「此時就要乖乖出場，不留戀。」



更多鏡週刊報導

達人理財／診間盯K線 美股醫生雙軌策略滾億元

美股達人3／把股票當房子出租 美股醫生2個半月賺進一台300萬特斯拉

美股達人1／從診間到華爾街 脊椎神經醫師靠雙軌策略滾億元