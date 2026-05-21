聯發科今猛虎出閘　股價噴漲停排隊搶買3800張

▲聯發科今結束分盤處置，股價攻漲停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股權值三哥聯發科（2454）於今（21）日結束分盤處置正式出關，台股勁揚1300點，股價恢復正常交易後，一吐處置期間悶氣，在9點07分就鎖住3550元漲停價位，站上各日均線之上，漲停委買逾3800張。

由於AI ASIC（客製化晶片）出現結構性轉變，聯發科股價從4月7日1470元附近，上攻到分盤交易前3430元，由於短線漲幅大，自5月7日起至20日遭到5分鐘一盤分盤處置，處置期間股價再創3985元新高，而今日結束處置，追價買盤湧現，股價鎖住3550元漲停價位。

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這一波聯發科股價大漲，所憑藉AI ASIC轉型，全球大型雲端服務商（CSP）為了降低對大廠博通（Broadcom）的依賴，開始投入自行研發AI晶片，而聯發科順利取得Google第8代TPU門票。

日前聯發科高層在法說會上宣布，AI加速器ASIC專案將如期量產，今（2026）年AI ASIC的營收貢獻預估由原先的10億美元大幅翻倍上調至20億美元，第二項AI ASIC專案也正在進行中，預計明（2027）年底前進入量產，而全球ASIC市場規模將達到700～800億美元。

由於ASIC題材，美系外資調高聯發科明（2027）、後（2028）年營收預估年增61%、111%（先前預估分別為年增60%、29%），營益率將從明年22%，提升至後年的33%，同時調高目標價從2454元調高至5000元。

