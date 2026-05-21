徐國安：公司擁堅強團隊沒有接班問題　王書吉：今年市場有機會更好　

▲左起裕民營運長黎錫榮、總經理王書吉、副董事長徐國安、副總經理張宗良在媒體座談會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)今(21)日股東會媒體關心公司董事長徐旭東健康狀況，有沒有規劃接班問題，副董事長徐國安表示，他父親身體已經好轉，過去集團在疫情期間透過視訊召開會議也是照樣運作，實際上徐旭東近期已經經常參加實體會議，公司治理有一定程序，加上公司由經驗豐富的經營團隊負責日常營運，外界無需擔憂，也沒接班問題。

至於徐旭東是否有給他很多壓力，徐國安笑說，哪個父親沒給兒子壓力。

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裕民總經理王書吉在答覆股東詢問時指出，公司的首艘LNG運輸船與客戶簽有15年長約，享穩定獲利，其他船隻約五成簽長約，五成在現貨市場，簽長約等於買保險，但是現貨運價往往高於長約三到五成。

荷莫茲海峽被封鎖對於散裝船運影響很小，因為該海峽航行的船隻僅佔約5-10%，而且是以小型船為主，而海峽封閉變成很多貨要轉到其他地方採購，反而拉長航程，對海運市場有利；油價高漲則是會轉嫁出去的。

王書吉表示，市場挑戰雖多，基本面是好的，荷莫茲海峽封閉很多船隻改走巴拿馬運河，而運河管理局(ACP)正式宣佈將於6月啟動船閘維護工程，恐將出現嚴重擁擠問題，將影響船隻周轉率，進一步推升運價。