裕民副董徐國安代父主持股東會　看好散裝航運2至3年景氣　

▲裕民副董事長徐國安（中）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

裕民航運（2606）今日召開115年度股東常會，由副董事長徐國安代替董事長徐旭東主持，他今日也首度全程用中文進行致詞，針對父親近況，他則表示，父親身體好轉中，也越來越常進辦公室。針對市況，總經理王書吉則說，進入第二季後，整體市場已轉向賣方市場，「船東現在都信心滿滿」。

裕民今日股東會會中順利通過114年度財務報表及盈餘分配等各項議案。裕民114年度合併營收達新台幣155.66億元，營業淨利為新台幣37.04億元，稅後純益為新台幣36.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.31元。股東會並通過每股配發現金股利新台幣2.8元。

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裕民總經理王書吉表示，今年第一季散裝市場表現「感覺很好」，進入第二季後，海岬型船舶日租金一度衝上4萬美元以上，巴拿馬型船也站穩2萬美元水準，整體市場已轉向賣方市場，「船東現在都信心滿滿」。

王書吉指出，過去市場較差時，船東往往需要降價搶貨，但目前情況完全不同，不少船東積極調高報價，反映整體供需基本面明顯改善。

他分析，雖然中國鋼鐵產量並未大幅成長，但進口需求仍相當積極，背後反映的是地緣政治風險升高，各國開始拉高戰略物資庫存水位。他認為，中國目前有建立戰略庫存的意味，以因應後續基礎建設與原物料需求。

此外，中東局勢變化也可能進一步推升基建需求。王書吉表示，在伊朗戰事後，中東產油國開始重新思考透過油管運輸原油，未來相關基礎建設投資可能增加，對散裝航運形成支撐。

供給面方面，王書吉透露，目前全球船廠產能幾乎全滿，新船交期已排到2029年，加上造船成本持續高漲，以及環保法規方向仍未完全明朗，導致不少船東對新造船態度保守。

他也指出，目前市場上約有30%的船舶船齡已達15至20年，逐漸接近淘汰年限，在高油價與環保要求趨嚴下，老舊船舶競爭力將進一步下降。

綜合需求與供給因素，王書吉對後市態度樂觀，認為未來2至3年散裝市場有望維持「非常健康」的景氣循環。

裕民副董事長徐國安則表示，公司目前擁有散裝同業中最高的現金部位，未來將持續進行船隊優化與策略投資，在高波動市場環境中強化風險管理與營運韌性。

針對父親董事長徐旭東近況，徐國安則說，他目前身體恢復中，也越來越常進辦公室，雖然兩人因為辦公室不同，不會天天見面，但還是有很多互動，至於接班問題，他則表示，遠東集團有70年歷史，也有成熟公司治理制度，還有經驗豐富的經營團隊，所以大家不用擔心接班問題。

截至今年第一季止，裕民累計未分配盈餘及法定盈餘公積合計達新台幣215.51億元，折合每股可分配盈餘約25.5元，展現穩健財務體質與充足獲利基礎。此外，裕民今年第一季營運表現亮眼，合併營收達新台幣38.92億元，稅後淨利達新台幣9.88億元，較去年同期大幅成長逾3倍。

