南亞科新產能明年初裝機　規劃2至3年產能拚增近一倍

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠南亞科（2408）今日召開股東會，總經理李培瑛受訪指出，DRAM產業已由過去高波動周期，逐步轉向結構性發展階段，在AI需求帶動下，整體記憶體市場需求持續提升，供需缺口預期可延續至2027年之後，至於新產能，南亞科預計在2至3年後，整體產能較現有水準增加約80%至100%，等同接近倍增。

針對南韓記憶體產業可能出現罷工事件是否帶來轉單效應，李培瑛表示，目前市場尚未明確出現罷工與否的定論，即便短期造成影響，預期仍屬暫時性因素，長期供應鏈仍將回歸穩定。

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在AI記憶體布局方面，李培瑛指出，公司正與客戶合作推動客製化高頻寬記憶體（HBM）相關產品，屬於超高頻寬應用，頻寬較傳統產品更高，目前已開始產生小幅營收，未來仍具成長空間。他並表示，相關產品將依客戶需求持續提升規格，並非侷限於既有標準型HBM架構。

針對產業循環與供需變化，李培瑛指出，DRAM產業已從早期高度波動階段，進入相對穩定的獲利周期，未來AI應用將成為下一階段主要驅動力，帶動記憶體在運算與資料傳輸中的需求快速成長。

產能規劃方面，南亞科技新廠目前已完成建物結構，正進行廠務與無塵室等基礎建設，預計明年第一季開始裝機，並於明年底至後年逐步貢獻產出。整體產能預計在2至3年後較現有水準增加約80%至100%，等同接近倍增。

對於供需展望，李培瑛表示，目前需求端仍然強勁，供給端則在今明兩年持續有新增產能釋出，但整體市場缺口仍將維持一段時間，預期明年底前仍可維持相對健康狀態，後年仍有成長機會。

在價格與營收結構方面，公司指出目前銷售量大致穩定，營收成長主要來自價格變動影響，顯示市場已逐步進入價格主導階段。庫存消化已接近完成，後續將回歸正常出貨節奏。

針對DDR4產品，李培瑛表示，公司原先約10%產能配置具彈性調整空間，實際比例可依客戶需求提高，目前因缺口擴大，已有新增客戶進入，未來DDR4出貨仍將逐步成長。