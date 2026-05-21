定存族變投資族！股市小白「買0056打開理財路」：現在安心過生活

▲施昇輝推薦新手可以買0056。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

擁有156萬股民的元大高股息（0056）受惠主要成分股聯發科（2454）、聯電（2303）近期強勁的漲勢。理財作家施昇輝分享，有投資人聽了他的建議買了0056，後來又買了市值型ETF跟台積電，現在非常安心過日子。施昇輝直言，這正是他推薦股市新手買0056的原因，「股息比銀行利息多很多」。

投資入門從0056開始



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理財作家施昇輝在粉專發文，有網友感謝他的推薦，買了0056後進入理財的世界，隨後又買進市值型ETF與台積電，如今能夠非常安心地生活。

施昇輝直呼，「這就是我不只講0050，也會多講0056的原因」，因為對投資新手而言，能不能先跨出第一步更重要，身邊有很多不敢買股票，只敢存銀行領利息的人，「我跟他說，0056股息比銀行利息多很多，50支成分股也不會同一天倒閉，他就敢開始買股票了。」

施昇輝表示，若一開始就提到0050，大多數的人都聽不進去，最後仍會繼續選擇定存或儲蓄險；當這些人實際買進0056後，會發現投資股票原來沒有想像中可怕，之後便會主動更深入了解理財與投資，「然後就敢買0050、2330了。」

施昇輝也分享另一位網友的留言，「謝謝老師，我也是透過你的鼓勵開始買0056、00878，隔很久時間透過學習才跨足到0050。沒有剛開始安穩股息，即使聽再多知道0050的好，是不可能有勇氣堅定往0050邁進的。非常感謝大叔的毅力還有不被討厭的勇氣，一直鼓勵大家不要死存錢，也謝謝闕老師和你的分享知識，讓我現在可以透過時間複利的投資安穩的生活。」