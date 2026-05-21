面板股反攻！群創股價奔「4」字頭攀15年新高　2檔同刷漲停

▲群創今股價奔向4字頭創15年多新高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群創（3481）轉型半導體FOPLP（扇出型面板級封裝）有了成果，股價經過幾天整理過後，今（21）日跳空開高直奔40.6元漲停價位，創下2010年12月以來新高價位，到11點45分成交量突破50萬張，居上市成交量最大個股，而票面附近彩晶（6116）、TV組裝瑞軒（2489）均同步刷漲停。

群創在今年股東會營業報告書，透露FOPLP進入量產，以Chip First與RDL等關鍵技術，打入行動裝置、車用電子及AI伺服器等領域，Chip-First先是打入SpaceX供應鏈後，近期傳出與半導體一線客戶有合作開發，盼今、明兩年完成TGV技術驗證。

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轉型傳來好消息，群創股價自5月初23.95元，上攻到今日40.6元，漲幅高達69%，今日漲停委買張數超過10萬張，而彩晶受到激勵鎖住10.8元漲停價，站在各日均線之上。

TV組裝業務成熟化，瑞軒切入其他非顯示器領域尋求轉型，第一季非顯示器應用產品比重拉升到40%，電視比重降至個位數，OLED全尺寸電競顯示器等高階產品的出貨比重衝上40%，本業獲利能力改善，第一季稅後淨利9120萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.15元。

除了滑鼠、WebCam等電腦周邊產品之外，瑞軒切入視訊會議系統、AIoT物聯網控制系統非顯示器產品，日前傳言傳言打入波若威（3163）的CPO Shuffle box代工供應鏈，今日股價鎖住46.8元漲停價，頗有挑戰4月13日49.8元前高企圖心。

