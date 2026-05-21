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DHL推出重貨快遞服務　支援最高3000公斤貨件運送

▲DHL國際快遞透過重貨快遞服務擴大重貨運輸版圖。（圖／DHL提供）

▲DHL國際快遞透過重貨快遞服務擴大重貨運輸版圖。（圖／DHL提供）

記者張佩芬／台北報導

DHL國際快遞宣布於全球推出「重貨快遞(Heavy Weight Express，HWX)」服務，提供單件最高1000公斤、單票最高3000公斤的航空快遞服務。藉由此項新服務，DHL國際快遞進一步拓展重貨運輸業務，以快遞等級的速度與可靠性，於全球超過220個國家與地區運送重型貨件。

這項服務透過專屬航空與地面運輸網絡，提供穩定艙位、可預測的運輸時效，以及一致的全球作業標準。

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重貨快遞專為重視運輸可靠性與時效性的產業設計，結合快速且具時效保證的配送、端到端全程控管、主動監控，以及透明的一站式報價機制，降低傳統貨運常見的價格波動與額外費用不確定性。客戶可享有保證運輸時效、完整貨件追蹤，以及DHL嚴格的作業標準，包括針對易受震動影響、高價值或受法規管制貨件的高規格處理流程。

DHL國際快遞執行長 John Pearson 表示：「重貨快遞是DHL業務發展的重要策略，進一步擴展我們為全球供應鏈創造的價值。面對日益增加的市場波動、更複雜的生產週期，以及延誤與供應鏈中斷帶來的財務風險，DHL能為最高3,000公斤的貨件提供快遞等級的速度、穩定運能與更高可靠性，重新定義客戶對物流服務的期待。」

此解決方案回應全球產業六大重貨運輸需求，包括避免生產停工、支援時程不可延誤的專案與產品上市、降低庫存以優化營運資金、支援大規模運輸需求、符合特殊貨件處理規範，以及提升多據點供應鏈穩定性。上述需求在科技、汽車製造、工程機械、生命科學、製藥，以及石油天然氣與能源產業尤其顯著。

DHL國際快遞台灣總經理李吉慶補充：「隨著台灣高科技、半導體與精密製造產業持續拓展全球布局，企業對大型、高價值貨件的跨境運輸需求也快速成長。重貨快遞服務能協助台灣企業以更具時效與透明度的方式連結全球市場，特別有助於降低供應鏈銜接時間與跨境運輸管理成本，提升整體營運效率與國際競爭力。」

DHL 國際快遞台灣自去年至今年4月間，貨件運輸總重量較去年同期呈現雙位數成長，主要成長動能來自科技業及工程與製造業，顯示台灣企業對大型與高價值跨境貨件的運輸需求持續攀升。

因應這項服務，DHL 將同步設立「重貨專屬支援中心」，由專責團隊主動追蹤貨件、提前偵測異常並即時處理，直接與客戶溝通，確保貨物流暢不中斷。每票重貨皆由專人全程負責，讓客戶享有專屬服務與高度可預測性，同時兼具DHL全球整合物流網絡、標準化流程，以及24小時營運管理的優勢。

透過降低託運人對波動性航空運能的依賴，並減少附加費與操作費帶來的成本不確定性，重貨快遞讓客戶從取件到配送皆享有單一物流服務供應商的穩定性。DHL國際快遞憑藉自有機隊、轉運中心、機場運務設施、報關作業與最後哩配送網絡，即使在全球供應鏈受干擾或航空運能受限期間，仍能提供穩定且可預測的服務。

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關鍵字： DHL重貨快遞3000公斤貨件運送

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