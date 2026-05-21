快訊／台股收盤大漲1347.39點、史上第5大漲點　台積電漲45元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（21日）開高走高，加權指數終場大漲1347.39點，以41368.21點作收，漲幅3.37％，成交量10129.31億元，創下史上第五大漲點。

另台股午盤過後一波漲勢，一度上攻至41606.91點，大漲1586.09點，創下史上盤中第三大漲點記錄。

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美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲242.36點開出，指數開高走高，盤中最高達41606.91點，最低40263.18點，終場收在41368.21點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到2230元，漲幅2.06％；鴻海（2317）上漲7.5元至247.5元；聯發科（2454）上漲320元至3550元；廣達（2382）上漲18元來到308元；長榮（2603）下跌0.5元至212元。

今天漲幅前5名個股為富邦蘋果正二N（02001L）上漲14.7元，漲幅13.05％；國巨*（2327）上漲52元，漲幅10％；長廣（7795）上漲34.5元，漲幅10％；新唐（4919）上漲16.5元，漲幅10％；嘉晶（3016）上漲10.5元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為隴華（2424）下跌1.8元，跌幅10％；愛普*（6531）下跌97元，跌幅9.97％；森崴能源（6806）下跌1.1元，跌幅9.65％；越南控-DR（9110）下跌0.19元，跌幅7.01％；富邦蘋果反一N（02001R）下跌0.02元，跌幅3.85％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富邦蘋果正二N（02001L） 127.35 ▲14.7 ▲13.05％ 國巨*（2327） 572.0 ▲52.0 ▲10.0％ 長廣（7795） 379.5 ▲34.5 ▲10.0％ 新唐（4919） 181.5 ▲16.5 ▲10.0％ 嘉晶（3016） 115.5 ▲10.5 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 隴華（2424） 16.2 ▼1.8 ▼10.0％ 愛普*（6531） 876.0 ▼97.0 ▼9.97％ 森崴能源（6806） 10.3 ▼1.1 ▼9.65％ 越南控-DR（9110） 2.52 ▼0.19 ▼7.01％ 富邦蘋果反一N（02001R） 0.5 ▼0.02 ▼3.85％

資料來源：證交所