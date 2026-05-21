快訊／台股收盤大漲1347.39點、史上第5大漲點　台積電漲45元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（21日）開高走高，加權指數終場大漲1347.39點，以41368.21點作收，漲幅3.37％，成交量10129.31億元，創下史上第五大漲點。
另台股午盤過後一波漲勢，一度上攻至41606.91點，大漲1586.09點，創下史上盤中第三大漲點記錄。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲242.36點開出，指數開高走高，盤中最高達41606.91點，最低40263.18點，終場收在41368.21點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到2230元，漲幅2.06％；鴻海（2317）上漲7.5元至247.5元；聯發科（2454）上漲320元至3550元；廣達（2382）上漲18元來到308元；長榮（2603）下跌0.5元至212元。
今天漲幅前5名個股為富邦蘋果正二N（02001L）上漲14.7元，漲幅13.05％；國巨*（2327）上漲52元，漲幅10％；長廣（7795）上漲34.5元，漲幅10％；新唐（4919）上漲16.5元，漲幅10％；嘉晶（3016）上漲10.5元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為隴華（2424）下跌1.8元，跌幅10％；愛普*（6531）下跌97元，跌幅9.97％；森崴能源（6806）下跌1.1元，跌幅9.65％；越南控-DR（9110）下跌0.19元，跌幅7.01％；富邦蘋果反一N（02001R）下跌0.02元，跌幅3.85％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富邦蘋果正二N（02001L）
|127.35
|▲14.7
|▲13.05％
|國巨*（2327）
|572.0
|▲52.0
|▲10.0％
|長廣（7795）
|379.5
|▲34.5
|▲10.0％
|新唐（4919）
|181.5
|▲16.5
|▲10.0％
|嘉晶（3016）
|115.5
|▲10.5
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|隴華（2424）
|16.2
|▼1.8
|▼10.0％
|愛普*（6531）
|876.0
|▼97.0
|▼9.97％
|森崴能源（6806）
|10.3
|▼1.1
|▼9.65％
|越南控-DR（9110）
|2.52
|▼0.19
|▼7.01％
|富邦蘋果反一N（02001R）
|0.5
|▼0.02
|▼3.85％
資料來源：證交所
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