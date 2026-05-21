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5月報稅倒數！國稅局盤點常見「雷區」 點光明燈、醫美微整不能抵稅

記者黃楷元／台北報導

5月的綜合所得稅申報期限進入最後倒數，民眾除了應在期限內申報完畢外，亦應檢視是否誤觸「報稅地雷」。國稅局列出最常見的誤區，提醒民眾無論是否已經申報完畢，皆可進行確認查核。若有誤報，截止日前仍可透過網路系統進行線上修正。

◆ 最大雷區！夫妻是否合併申報？哪些親屬可列扶養？

財政部北區國稅局表示，民眾最常誤解部分是「婚姻與扶養親屬」之認定。例如部分夫妻處於談離婚階段或實質分居，便在申報時選擇各自申報，但稅法規範是以「法律上」婚姻關係是否存在為準，只要婚姻關係仍存續，即不得免除配偶欄之申報。

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正確做法應為如實填寫配偶姓名與身分證字號，並勾選「無法合併申報」欄位。國稅局特別說明，若夫妻僅因工作分隔兩地、或為子女學區而分開戶籍，在稅法上均不符合無法合併申報之「分居」定義，若擅自各自申報，將被認定為申報錯誤。

此外，扶養親屬免稅額亦常出現誤報。子女若已滿18歲成年，且去年度未就學亦未服役，即便處於待業或準備考試階段、未有工作收入，在稅法上仍被認定「具有謀生能力」，不得列為受扶養親屬。亦有民眾一時疏忽，直接帶入前一年度舊資料，結果申報了已身故親屬之免稅額。

◆ 點光明燈、醫美、月子中心想抵稅？5大扣除額盲區曝光

「列舉扣除額」部分，由於涉及多項法律定義，常成為納稅義務人踩雷的重災區。首先是「捐贈」項目，稅法的規定可抵稅的僅限於純粹的公益捐贈，因此，民眾點光明燈、安太歲、辦法會，或民間團體之入會費，這些款項在法律上屬「有對價關係」之支付，依法不得抵稅。

其次則是「醫療」支出，包括醫美微整形、雷射手術、產後月子中心、私人看護費用，以及住院期間代訂之膳食費，雖與醫療院所相關，但實際上並不屬於醫療性質，無法申報認列。此外，醫藥費若已獲保險理賠或政府補助，申報時應主動扣除，僅能申報實際負擔之差額。

每人每年最高2.4萬元的保險費扣除額，民眾常疏忽兩大限制，首先，僅限於幫自己和直系親屬（父母子女配偶）繳交的保費；第二，被保險人與要保人必須在「同一申報戶」之內。

教育學費扣除額亦有限制對象，僅限於「納稅義務人之子女」。納稅義務人本人之在職進修，或為就讀大學之親兄弟姊妹代付學費，均不符合申報資格。

購屋借款利息扣抵的部分，僅限原始購置房屋之「購屋貸款」利息方可認列，後續因房屋裝修辦理之「修繕貸款」或「消費性貸款」利息均不得扣抵。同時，課稅年度內本人、配偶或受扶養親屬須於該地址辦妥戶籍登記，且房屋全年度不得有出租或營業行為。

◆ 擅自修改官方所得數據？國稅局AI大軍數位軌跡查明細

除了扣除額的認定外，國稅局也列出最常漏報的「隱形收入」，其中以「房屋租予個人之租賃所得」及「私人借貸利息」最為普遍。部分房東或民眾誤以為未開發票、未辦公證或未立借據即無法追查；然而，國稅局目前已導入AI查稅系統與資金查核機制，可透過水電用量明細及資金數位軌跡進行勾稽。一旦查獲漏報事實，除面臨補稅外，還將依法處以罰鍰。

若涉及投資海外股市、基金或境外財產交易，納稅義務人需注意，不同年度或不同類別之海外財產交易損益不得相互扣除抵銷，否則將構成短報海外所得之違規行為。

隨著網路報稅系統普及，民眾登入即可下載全年度官方所得資料。國稅局強調，申報大原則為「切勿自行更改數據」。若發現扣繳單位申報的薪資與實際領取金額不符，正確程序應先聯繫該公司核對確認。由於國稅局系統均有連線紀錄，擅自變更數據反而易被列為異常案件抽查。

◆ 申報錯誤如何補救？截止日前後採取不同作為

若民眾於審視後發現申報內容有誤，在申報截止日前，民眾僅需重新登入報稅軟體，修正錯誤內容並再次辦理上傳即可，系統將以最後一次成功上傳之資料為準。

但若已超過申報期限，線上修正系統將關閉，民眾必須填寫正確之申報書，並檢附相關證明文件，以「書面遞送」方式向戶籍所在地之國稅局辦理更正申報。

▲▼台北國稅局總局，民眾報稅。（圖／記者劉耿豪攝）

▲台北國稅局總局，民眾報稅。（圖／記者劉耿豪攝）


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關鍵字： 所得稅報稅國稅局

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