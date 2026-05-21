淡江大橋通車挹注區域利多　東森150億恩典大樓布局林口新地標

▲恩典大樓位於林口台地核心，鄰近機場捷運A9站與國道交流道，具備串聯台北市區與桃園國際機場的區位優勢。（圖／東森集團提供）

財經中心／綜合報導

淡江大橋12日正式通車，北台灣交通路網再添重大建設利多，淡水、八里與林口生活圈整合效益備受市場關注。由東森集團斥資150億元打造的「東森全球營運總部－恩典大樓（Grace Tower）」，位於林口核心區、鄰近機場捷運A9林口站，在淡江大橋通車、林口交流道改善工程及新桃林線規劃帶動下，區位與產業連結優勢持續升級。市場認為，隨著AI產業、國門經濟與軌道建設逐步到位，林口正由住宅生活圈轉向新世代商務聚落，也讓東森此次布局作為區域指標開發案的戰略價值進一步受到關注。

淡江大橋通車 恩典大樓坐擁林口交通利多

市場觀察指出，淡江大橋通車後，將進一步串聯淡水、八里與林口交通動線，過去往返須繞行台64線及關渡大橋的車流，可望獲得紓解，淡水至林口車程預估可縮短約20至30分鐘。未來除有助提升北台灣西部廊帶交通效率，也可望帶動北海岸、淡水、八里與林口間的觀光與商務人流往來。

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恩典大樓作為位於林口核心區的大型複合開發案，未來除可承接既有機場捷運與國道交通優勢，也將進一步強化北台灣複合式商務場域的區域串聯效益。



A9交通核心成形 商務與觀光量能同步提升

東森表示，恩典大樓位於林口核心區，鄰近機場捷運A9林口站，步行約3分鐘即可抵達；自國道1號林口交流道下匝道後，約兩個紅綠燈即可到達，並規劃約1000個停車位，兼具大眾運輸與自駕便利性。隨著淡江大橋通車後帶動淡水、八里、北海岸與林口間往來效率提升，恩典大樓未來可望進一步承接跨區商務接待、觀光休閒與會員服務需求。

市場人士指出，企業總部與大型商務場域選址，除重視建築規模與品牌定位外，交通可及性、停車量能、商務接待條件與區域未來成長性，均是關鍵評估指標。恩典大樓坐落A9林口站生活圈，可快速串聯台北市區、桃園國際機場與桃園都會區，加上淡江大橋帶動北台灣西部廊帶串聯，區位優勢更具延伸性。

交通建設持續到位 林口區域動能再升級

除淡江大橋通車外，為紓解國道1號林口交流道長期交通壅塞，交通部高速公路局正推動增設南出北入匝道，整體工程預計2026年底提前完工，未來完工後，將有助改善交通壅塞情況，並進一步帶動林口及龜山地區都會發展。

市場認為，林口交流道是林口與龜山往返雙北、桃園及機場的重要門戶，若交流道改善工程如期推進，將有助提升車流運轉效率。對恩典大樓而言，未來結合A9捷運站、國道交通、停車位規劃及周邊道路改善，有利支撐企業總部、國際會議、觀景旅遊與大型展演等多元使用情境，進一步放大複合式開發案效益。

AI產業與捷運建設加持 林口樞紐價值升級

近期桃園市與新北市宣布整合桃園長庚線與新北林口輕軌為「新桃林線」，規劃串聯桃園車站、長庚大學、AI園區、林口工業區及機場捷運A8、A9站，進一步強化林口與桃園、雙北間交通及產業連結。

市場人士指出，林口周邊具備新北AI＋智慧園區、華亞科技園區及林口工業區等產業基礎，若後續軌道建設逐步到位，將有助形成科技產業、商務服務與生活消費並進的區域發展格局。恩典大樓位於A9林口站旁，未來若能與區域軌道路網、AI產業聚落及國門商務需求形成連動，將有助提升東森在林口布局總部型、複合型商務場域的戰略價值。

複合商務場域逐步成形 觀光展演效益受關注

東森表示，恩典大樓除作為集團全球營運總部外，未來將整合觀景平台、國際會議中心、飯店餐飲、健身與健康管理等多元機能。其中，位於38樓的「450台灣之眼」觀景台，結合林口台地地勢與高空視野，可望俯瞰台北盆地、淡水河口，甚至遠眺台灣海峽，成為北台灣具代表性的觀景亮點。

東森指出，恩典大樓後續將陸續導入晶英酒店、晶華國際酒店集團旗下餐飲品牌、UFC健身、REGAL美容及栢馥健康管理等服務，並規劃於2027年啟用可容納3000人的展演空間。隨著周邊交通建設逐步到位，未來可望進一步擴大商務、觀光、休閒與大型活動量能，持續推升林口區域發展動能。

